Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти заявили, що всі жителі ТОТ віком 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їхні батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав", – ідеться в повідомленні.

"При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 року на захоплених територіях, автоматично стають "громадянами РФ", - додали в ЦНС.

Там підкреслили, що таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на захоплених землях, аби виправдати окупацію регіону.