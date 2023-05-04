Окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупанти заявили, що всі жителі ТОТ віком 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їхні батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав", – ідеться в повідомленні.
"При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 року на захоплених територіях, автоматично стають "громадянами РФ", - додали в ЦНС.
Там підкреслили, що таким чином ворог штучно нарощує паспортизацію на захоплених землях, аби виправдати окупацію регіону.
- Раніше президент Володимир Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспорти РФ.
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