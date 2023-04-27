Путін підписав указ про можливість депортації українців за відмову брати паспори РФ
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, у якому зокрема йдеться про визнання іноземцями жителів тимчасово окупованих територій України в разі, якщо вони відмовилися брати громадянство РФ
Указ оприлюднено на російському державному порталі правової інформації.
"Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути видворені з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини", - йдеться у документі.
Іноземцями вважатимуть у тому числі жителів тимчасово окупованих територій, які виїхали до РФ, але не взяли російського громадянства.
Указ "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в РФ" визначає, що українці на тимчасово окупованих територіях, які вирішили зберегти громадянство України, можуть жити там до 1 липня 2024 року, після чого їх можуть депортувати.
27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію загарбниками жителів тимчасово окупованих територій України до РФ і привітала видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.
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