Відповідну резолюцію прийняли на весняній сесії ПАРЄ.

Так, резолюція "Депортація та насильницьке переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, припинити ці злочини та покарати винних" була прийнята під час дебатів на весняній сесії ПАРЄ 87 голосами.

У резолюції йдеться, що Росія має негайно і беззастережно припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українських дітей, припинити надавати їм російське громадянство, а також допустити до вже переміщених дітей представників ООН та МКЧХ і забезпечити їхнє безпечне повернення.

Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

За даними члена української делегації в Асамблеї Олексія Гончаренка, у резолюції вперше згадується термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня.

Також там зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність.

Своєю чергою членкиня української делегації, нардепка Євгенія Кравчук уточнила, що резолюція також:

наголошує, що факти депортації і насильницького переміщення українських дітей в РФ підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року

вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової

підтримує необхідність документування, збору та оцінки доказів злочину геноциду

закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути притягнення до відповідальності за злочин геноциду винних; закликає країни-учасниці розглянути можливість притягнення до відповідальності за всі злочини у національних судах

Крім того, документ розширює коло країн, де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах.

"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт Путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах", - додав Гончаренко.

А ще, прийнята правка до резолюції в ПАРЄ про визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України.