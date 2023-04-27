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ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей та дорослих до РФ

27 квітня, 2023 четвер
18:45
Світ ПАРЄ

27 квітня Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо примусової депортації українських дітей та дорослих на території Росії, визнавши такі дії геноцидом

Відповідну резолюцію прийняли на весняній сесії ПАРЄ.

Так, резолюція "Депортація та насильницьке переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації або на тимчасово окуповані території України: створити умови для їхнього безпечного повернення, припинити ці злочини та покарати винних" була прийнята під час дебатів на весняній сесії ПАРЄ 87 голосами.

У резолюції йдеться, що Росія має негайно і беззастережно припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українських дітей, припинити надавати їм російське громадянство, а також допустити до вже переміщених дітей представників ООН та МКЧХ і забезпечити їхнє безпечне повернення.

Також ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

За даними члена української делегації в Асамблеї Олексія Гончаренка, у резолюції вперше згадується термін "геноцид" відносно дій РФ в офіційному документі такого рівня. 

Також там зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність. 

Своєю чергою членкиня української делегації, нардепка Євгенія Кравчук уточнила, що резолюція також:

  • наголошує, що факти депортації і насильницького переміщення українських дітей в РФ підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року
  • вітає рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової
  • підтримує необхідність документування, збору та оцінки доказів злочину геноциду
  • закликає Міжнародний кримінальний суд розглянути притягнення до відповідальності за злочин геноциду винних; закликає країни-учасниці розглянути можливість притягнення до відповідальності за всі злочини у національних судах

Крім того, документ розширює коло країн, де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах. 

"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт Путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах", - додав Гончаренко. 

А ще, прийнята правка до резолюції в ПАРЄ про визнання самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України. 

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей та дорослих до РФ

  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Суспільство
Росія
ПАРЄ
Володимир Путін
геноцид
Війна з Росією
геноцид українців
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