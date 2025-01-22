Світоліна програла американці Кіз у чвертьфіналі Australian Open
У ніч на 22 січня українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 Жіночої тенісної асоціації WTA) зіграла в матчі 1/4 фіналу Australian Open проти американської тенісистки Медісон Кіз (№14 WTA)
Про це повідомляє Tribuna.com.
Матч тривав 1 годину 54 хвилини. Українка поступилася Кіз із рахунком 6:3, 3:6, 4:6.
Українка зробила 3 ейси (виграш від влучної подачі), припустилася однієї подвійної помилки та 15 невимушених помилок. Також на рахунку українки 1/2 брейк-пойнт (ситуація, коли до перемоги в геймі лишається одне очко) і 20 віннерсів (виграші перекидом через сітку, якщо суперниця не торкалася м'яча).
В особистих зустрічах Кіз перемогла з рахунком 4:2.
Світоліна втретє грала у чвертьфіналі на турнірі у Мельбурні і загалом 12-й раз на рівні Grand Slam.
Медісон Кіз у півфіналі зіграє проти Емми Наварро (№8 WTA) або Іги Свьонтек (№2 WTA).
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