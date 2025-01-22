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Головна Світ У Тель-Авіві чоловік напав з ножем на перехожих, 4 постраждалих

У Тель-Авіві чоловік напав з ножем на перехожих, 4 постраждалих

Катерина Єсікова
22 січня, 2025 середа
07:59
Світ Ілюстративне фото

Увечері вівторка, 21 січня, в ізраїльському Тель-Авіві чоловік здійснив терористичний напад на перехожих. Через ножові поранення постраждали 4 людини

Зміст

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Після проведення початкового розслідування поліція підтвердила, що напад мав терористичний характер. За словами правоохоронців, чоловік спершу завдав ножових поранень трьом людям на вулиці Нахалат Біньямін, після чого напав на четвертого на сусідній вулиці Грузенберг.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що на тілі нападника знайшли американський вид на проживання та квиток на прикордонний контроль. Вони показали, що нападник був громадянином Марокко з постійною посвідкою на проживання в США і в'їхав до Ізраїлю за туристичною візою 18 січня.

Очевидці повідомляють, що кілька озброєних військових та цивільних, які перебували поблизу, погналися за нападником і застрілили його. 

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Теги:
Новини
Ізраїль
теракт
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