У Єрусалимі внаслідок теракту загинула дитина, є поранені
У Єрусалимі в ніч на 12 грудня невідомий відкрив вогонь по автобусу, внаслідок чого загинула дитина, ще троє людей постраждали
Про це інформує ЦАХАЛ.
Спершу стало відомо про стрілянину в районі перехрестя Ель-Хадер поблизу Єрусалиму. Згодом Армія оборони Ізраїлю уточнила, що, попередньо, терорист відкрив вогонь по ізраїльському цивільному автобусу, внаслідок чого постраждали кілька цивільних.
"Ізраїльські сили безпеки переслідують терориста, встановивши блокпости і оточивши район Вифлеєму", - йдеться у повідомленні.
Згодом The Times of Israel повідомило, що у лікарні помер 12-річний хлопчик, поранений внаслідок стрілянини. Крім того, поранено трьох пасажирів: одна жінка зазнала поранень середньої тяжкості, ще двоє людей легких.
- У столиці Туреччини Анкарі 23 жовтня влаштували теракт біля обʼєкта аерокосмічної компанії Tusaş (Turkish Aerospace Industries Inc). Внаслідок цього загинули 5 людей, 22 дістали поранення. Терористів нейтралізували.
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