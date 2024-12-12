У Єрусалимі внаслідок теракту загинула дитина, є поранені

Про це інформує ЦАХАЛ.

Спершу стало відомо про стрілянину в районі перехрестя Ель-Хадер поблизу Єрусалиму. Згодом Армія оборони Ізраїлю уточнила, що, попередньо, терорист відкрив вогонь по ізраїльському цивільному автобусу, внаслідок чого постраждали кілька цивільних.

"Ізраїльські сили безпеки переслідують терориста, встановивши блокпости і оточивши район Вифлеєму", - йдеться у повідомленні.

Згодом The Times of Israel повідомило, що у лікарні помер 12-річний хлопчик, поранений внаслідок стрілянини. Крім того, поранено трьох пасажирів: одна жінка зазнала поранень середньої тяжкості, ще двоє людей легких.