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У Єрусалимі внаслідок теракту загинула дитина, є поранені

Ольга Бабишена
12 грудня, 2024 четвер
05:33
Світ Ілюстративне фото

У Єрусалимі в ніч на 12 грудня невідомий відкрив вогонь по автобусу, внаслідок чого загинула дитина, ще троє людей постраждали

Зміст

Про це інформує ЦАХАЛ. 

Спершу стало відомо про стрілянину в районі перехрестя Ель-Хадер поблизу Єрусалиму. Згодом Армія оборони Ізраїлю уточнила, що, попередньо, терорист відкрив вогонь по ізраїльському цивільному автобусу, внаслідок чого постраждали кілька цивільних. 

"Ізраїльські сили безпеки переслідують терориста, встановивши блокпости і оточивши район Вифлеєму", - йдеться у повідомленні. 

Згодом The Times of Israel повідомило, що у лікарні помер 12-річний хлопчик, поранений внаслідок стрілянини. Крім того, поранено трьох пасажирів: одна жінка зазнала поранень середньої тяжкості, ще двоє людей легких.

  • У столиці Туреччини Анкарі 23 жовтня влаштували теракт біля обʼєкта аерокосмічної компанії Tusaş (Turkish Aerospace Industries Inc). Внаслідок цього загинули 5 людей, 22 дістали поранення. Терористів нейтралізували.
Теги:
Новини
Ізраїль
теракт
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