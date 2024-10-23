У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії, є загиблі та поранені
У столиці Туреччини Анкарі 23 жовтня влаштували теракт біля обʼєкта аерокосмічної компанії Tusaş (Turkish Aerospace Industries Inc). Є загиблі та поранені
Про це повідомляють Habertürk та BBC.
Зазначається, що перед обʼєктом компанії були чутні вибухи й постріли: туди вже направлені пожежники й медики.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай заявив, що внаслідок теракту є загиблі та поранені.
"На жаль, у нас є загиблі та поранені після теракту. Громадськість буде проінформована про розвиток подій. Просимо взяти до уваги заяви офіційних джерел", - написав він у Х.
- Увечері 6 жовтня неподалік аеропорту в пакистанському місті Карачі стався вибух. Невідомий підірвав колону автомобілів китайської компанії, що займається будівництвом електростанцій в країні. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє людей.
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