У Анкарі стався теракт біля об'єкта аерокосмічної компанії, є загиблі та поранені

Про це повідомляють Habertürk та BBC.

Зазначається, що перед обʼєктом компанії були чутні вибухи й постріли: туди вже направлені пожежники й медики.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікай заявив, що внаслідок теракту є загиблі та поранені.

"На жаль, у нас є загиблі та поранені після теракту. Громадськість буде проінформована про розвиток подій. Просимо взяти до уваги заяви офіційних джерел", - написав він у Х.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024