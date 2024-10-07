Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Пакистані біля аеропорту Карачі стався теракт: двоє людей загинули, щонайменше 10 постраждали

У Пакистані біля аеропорту Карачі стався теракт: двоє людей загинули, щонайменше 10 постраждали

Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
09:33
Світ

Увечері 6 жовтня неподалік аеропорту в пакистанському місті Карачі стався вибух. Невідомий підірвав колону автомобілів китайської компанії, що займається будівництвом електростанцій в країні. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє людей

Зміст

Про це інформує BBC.

Зазначається, що посольство Китаю в Пакистані підтвердило загибель двох громадян КНР і повідомило про поранення ще одного. За даними пакистанської поліції, до лікарні було доставлено 10 постраждалих, серед яких один перебуває у критичному стані.

Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану", яке вже тривалий час проводить атаки на китайців, які працюють в Пакистані. Вони виступають за відділення провінції Белуджистан, стверджуючи, що місцеві жителі не отримують належної частки від прибутків китайських проєктів у регіоні, багатому на корисні копалини.

Белуджі — народ, що проживає в Пакистані, Ірані та Афганістані. У пакистанському Белуджистані вони становлять понад третину населення.

Водночас у заяві китайського посольства йдеться, що їхні громадяни, на яких було скоєно напад, працювали на будівництві двох вугільних електростанцій компанії Port Qasim Power Generation Co Ltd, розташованих у порту Касим, неподалік Карачі, у провінції Сіндх, а не в Белуджистані.

Як повідомила місцева телерадіокомпанія Geo News, інцидент трапився менш ніж за два тижні до регіонального саміту, запланованого в столиці Ісламабаді.

  • Нещодавно у столиці Пакистану автомобіль, що супроводжував делегацію, яка включала посла Росії в Ісламабаді Олександра Хорева, підірвався на міні.
Теги:
Кримінал
Китай
теракт
Пакистан
Читайте також:
Зеленський і Путін
Автор Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
Автор Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
ЄС виділив Франції €120 млн на викорчування виноградників
Автор Юрій Бутусов
6 жовтня, 2024 неділя
Втрата Вугледара: причини та наслідки
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.25
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
7 жовтня
09:56
Наживо
Shahed-136
РФ атакує Україну ударними БПЛА та ракетами: у Києві впали уламки "кинджалу"
09:54
"Друга ріка" зібрали понад 1 млн грн на катери для розвідки під час туру в Європі
09:50
Ілюстративне зображення
Зміцнює як фізичне, так і психічне здоров'я: австралійські вчені проаналізували вплив володіння собакою для людини
09:46
Навчання НАТО Defender 23
У Литві стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО
09:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Насамперед ворог буде акцентуватися на захоплення Курахового, - Згурець
08:47
Ексклюзив
Курахове
Бачив тільки зруйновані автівки та будинки: волонтер Маховський про евакуацію з Курахівського напрямку
08:38
Оновлено
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС 7 жовтня. Реакції світу
08:33
Оновлено
пожежа
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії
08:16
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 141 боєзіткнення: найактивніші росіяни на Покровському та Курахівському напрямках
08:02
OPINION
Скандал зі МСЕК у Хмельницькому: фото на дивані — дзеркало для українців
07:48
мобілізація в РФ
Влада РФ планує щороку набирати до армії 225 тис. контрактників, - ЦПД
07:40
Оновлено
Вибух
Росіяни ввечері атакували КАБами Харківщину: троє постраждалих
07:25
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 64 артсистеми і 1160 військових армії РФ
07:23
Був режисером і знімався у кліпах: помер брат Мадонни Крістофер Чікконе
07:22
у Запоріжжі почали будувати перші підземні школи
У Запорізькій області побудують восьму підземну школу: уряд виділив майже 17 млн грн
06:59
Ірландія
Російська розвідка завербувала ірландського парламентаря в якості пропагандиста, - Politico
06:45
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни вивели у Чорне море чотири ракетоносії: загальний залп - до 24 "калібрів"
06:13
ураган "Хелен"
На Флориду насувається новий ураган: очікується евакуація мільйонів людей
00:04
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною три райони на кордоні з Ліваном
2024, неділя
6 жовтня
23:52
Румунія, прапор Румунії
Верховний суд Румунії зняв із президентських виборів проросійську кандидатку
22:51
Ексклюзив
Дрон влучив у вежу Москва-Сіті
Єдиний шлях припинення війни - знищення режиму в Москві, - російський опозиціонер Пономарьов
22:44
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України в НАТО, поки буде прем'єром Словаччини
22:25
Хезбола, Ліван
Іран втратив зв'язок з керівником своєї спецслужби "Кудс", яка допомагає ліванській "Хезболлі", - Reuters
22:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: скільки коштують євро, долар та злотий
22:03
Ексклюзив
ізраїль танк
Міжнародник Семиволос припустив, чому затягнулась війна на Близькому Сході
21:57
Ой у лузі червона калина
У Сімферополі лікаря заарештували за рінгтон "Червона калина"
21:37
Іран
Іран скасував низку авіарейсів у ніч проти 7 жовтня
21:19
Оновлено
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник і міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів під час візиту в Харків заявив про передачу перших F-16 та €400 млн
21:11
Ексклюзив
Грузія протести
Як опозиції в Грузії перемогти проросійську владу: пояснює політолог Володимир Копчак
21:10
Оновлено
"Полісся" - "Ворскла" 2:1 (06.10.2024)
"Шахтар" розгромив ЛНЗ, "Динамо" здолало "Кривбас". Результати та розклад усіх матчів 9-го туру УПЛ
21:00
Володимир Зеленський
Начальник Генштабу Баргилевич повіз деталі Плану перемоги до Вашингтона, - Зеленський
20:48
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
"Найбільша атака": Ізраїль завдав масованого удару по Бейруту
20:48
Ігор Яковенко
Ігор Яковенко: розпад Росії безкровним не буде, але це значно краще, ніж її подальше існування
20:47
Огляд
Бавовна в Криму, атака на "Борисоглєбськ" та пожежі в Пермському краї й у військовому училищі Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:37
Володимир Зеленський
Зеленський наклав санкції та трьох бізнесменів, підозрюваних у контрабанді
20:05
Оновлено
У селищі Нью-Йорк рашисти розстріляли трьох узятих в полон українських бійців
Рашисти впритул розстріляли трьох українських полонених у селищі Нью-Йорк
20:04
OPINION
Над прірвою не в житі
19:01
Ексклюзив
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Намагаються компенсувати втрату боєприпасів, - військовий ЗСУ Варченко про збільшення використання РФ безпілотників
18:43
Павло Дуров
Гендиректор Telegram Дуров розповів, як його супутниця втратила дитину після подій у Парижі
18:01
OPINION
"Блискуче намисто за землю". На Західному фронті без змін...
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV