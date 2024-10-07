У Пакистані біля аеропорту Карачі стався теракт: двоє людей загинули, щонайменше 10 постраждали
Увечері 6 жовтня неподалік аеропорту в пакистанському місті Карачі стався вибух. Невідомий підірвав колону автомобілів китайської компанії, що займається будівництвом електростанцій в країні. Внаслідок цього загинули щонайменше двоє людей
Про це інформує BBC.
Зазначається, що посольство Китаю в Пакистані підтвердило загибель двох громадян КНР і повідомило про поранення ще одного. За даними пакистанської поліції, до лікарні було доставлено 10 постраждалих, серед яких один перебуває у критичному стані.
Відповідальність за вибух взяло на себе сепаратистське угруповання "Армія визволення Белуджистану", яке вже тривалий час проводить атаки на китайців, які працюють в Пакистані. Вони виступають за відділення провінції Белуджистан, стверджуючи, що місцеві жителі не отримують належної частки від прибутків китайських проєктів у регіоні, багатому на корисні копалини.
Белуджі — народ, що проживає в Пакистані, Ірані та Афганістані. У пакистанському Белуджистані вони становлять понад третину населення.
Водночас у заяві китайського посольства йдеться, що їхні громадяни, на яких було скоєно напад, працювали на будівництві двох вугільних електростанцій компанії Port Qasim Power Generation Co Ltd, розташованих у порту Касим, неподалік Карачі, у провінції Сіндх, а не в Белуджистані.
Як повідомила місцева телерадіокомпанія Geo News, інцидент трапився менш ніж за два тижні до регіонального саміту, запланованого в столиці Ісламабаді.
- Нещодавно у столиці Пакистану автомобіль, що супроводжував делегацію, яка включала посла Росії в Ісламабаді Олександра Хорева, підірвався на міні.
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