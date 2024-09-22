У Пакистані підірвався на міні автомобіль супроводу посла Росії

Про це повідомляє посольство Росії в Пакистані.

Згідно з повідомленням, посол Росії в Ісламабаді Олександр Хорев, перебуваючи у складі делегації послів різних країн, брав участь у Форумі з розвитку туризму в долині Сват, провінції Хайбер-Пахтунхва. Захід був організований Торгово-промисловою палатою Ісламабада.

Після завершення форуму, дорогою з міста Мінгора до готелю, автомобіль, що супроводжував делегацію, підірвався на міні. Внаслідок вибуху кілька поліцейських отримали поранення. Представники дипкорпусу, включно з послом Хоревим, не постраждали.

За даними Daily Pakistan, унаслідок інциденту, що стався в районі Малам Джабба, загинув один поліцейський, ще троє дістали поранення.

Як стверджують у виданні, автомобіль, який підірвався на міні, входив до складу групи безпеки, що супроводжувала групу іноземних дипломатів, які відвідували район на запрошення місцевої торгової палати.

Офіцер поліції району Сват Загідулла Хан підтвердив, що дипломати не постраждали й були безпечно доставлені до Ісламабаду.

Згодом влада почала ретельну пошукову операцію, щоб знайти винуватців вибуху. Район був перекритий.