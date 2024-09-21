До будівлі посольства РФ у Канаді підкинули підозрілі предмети: на місце приїхали сапери
У п'ятницю, 20 вересня, на території посольства Росії в Оттаві помітили підкинути підозрілі предмети. Для з’ясування обставин до будівлі викликали саперів
Про це пише CBC News.
“У пʼятницю до посольства Росії викликали підрозділ зі знешкодження бомб поліції Оттави, після того, як хтось жбурнув через паркан якісь предмети”, - йдеться у матеріалі.
Співробітники посольства повідомили про інцидент правоохоронців. З огляду на нинішнє міжнародне напруження й невстановлену природу обʼєктів, у поліції поставилися до інциденту з великою обережністю.
На поширених фото видно, як спеціальний саперний робот рухається територією посольства із загорнутим у пластиковий пакет предметом, схожим на мобільний телефон.
У поліції заявили, що вилучили предмети без інцидентів, але не підтвердили, що саме це було.
Приблизно через три години правоохоронці завершили роботу біля посольства й розпочали розслідування. Там додали, що загрози громадській безпеці наразі немає.
- У вересні 2022 року у посольство Росії в Канаді кинули коктейль Молотова. Тоді міністерство закордонних справ Росії викликало посла Канади та висловило протест.
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