До будівлі посольства РФ у Канаді підкинули підозрілі предмети: на місце приїхали сапери

Про це пише CBC News.

“У пʼятницю до посольства Росії викликали підрозділ зі знешкодження бомб поліції Оттави, після того, як хтось жбурнув через паркан якісь предмети”, - йдеться у матеріалі.

Співробітники посольства повідомили про інцидент правоохоронців. З огляду на нинішнє міжнародне напруження й невстановлену природу обʼєктів, у поліції поставилися до інциденту з великою обережністю.

На поширених фото видно, як спеціальний саперний робот рухається територією посольства із загорнутим у пластиковий пакет предметом, схожим на мобільний телефон.

У поліції заявили, що вилучили предмети без інцидентів, але не підтвердили, що саме це було.

Приблизно через три години правоохоронці завершили роботу біля посольства й розпочали розслідування. Там додали, що загрози громадській безпеці наразі немає.