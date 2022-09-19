Про це йдеться на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства РФ.

З повідомлення випливає, що невстановлена особа кинула пляшку із запалювальною сумішшю на територію російської амбасади в Оттаві. До того ж агресивно налаштовані демонстранти "за потурання наряду поліції" блокували службовий вхід в консульський відділ рос посольства.

"Увагу очільника канадської дипмісії загострено на тому, що, як і в інших аналогічних випадках ворожих акцій проти дипломатичних представництв Російської Федерації у Канаді, правоохоронні органи не запобігли вказаним інцидентам і не затримали винних", - скаржаться у МЗС Росії.

РФ вимагає від Канади негайного вжиття заходів щодо забезпечення належної охорони російських закордонних установ.

У серпні Канада заморозила російських активів на $320 млн.

90 канадських військових вирушили у Велику Британію, щоб навчати українських солдатів.

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