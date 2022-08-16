Канада заморозила російських активів на $320 млн
У рамках економічних санкцій проти РФ за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько $320 млн)
Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій, повідомляє Укрінформ.
"З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", - заявили правоохоронці.
У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.
Минулого разу дані стосовно канадських санкцій проти РФ було оприлюднено у червні. Відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 1 млн дол, хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.
- Відзначимо, нещодавно стало відомо, що 90 канадських військових вирушили у Велику Британію, щоб навчати українських солдатів.
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