Близько 90 канадських військових вирушили у Велику Британію, щоб навчати українських солдатів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ з посиланням на Канадську Армію.

Зазначається, що ця підготовка складатиметься з поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактики патрулювання та права збройних конфліктів, а також буде спрямована на те, щоб допомогти Збройним Силам України захистити свою Батьківщину від триваючого незаконного вторгнення Росії.

Додамо, що 4 серпня, міністерка національної оборони Канади, Шановна Аніта Ананд, оголосила, що Канада дозволила розгортання персоналу Збройних Сил Канади для навчання новобранців Збройних Сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил перед обличчям триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення РФ.

У рамках операції ЮНІФАЄР, канадської військової місії з навчання та розбудови потенціалу в Україні, Збройні Сили Канади надішлють до Сполученого Королівства до 225 військовослужбовців, більшість з яких працюватимуть інструкторами, за підтримки підрозділу командування та управління, для початкового розгортання приблизно чотири місяці.

Перші курси під керівництвом Канади проходитимуть за гнучкою навчальною програмою, зосередженою на індивідуальних навичках, необхідних для бойових дій на передовій, включно з поводженням зі зброєю, наданням першої допомоги на полі бою, польовими вміннями, тактикою патрулювання та правом збройних конфліктів.

Нагадаємо, Канада долучиться до відбудови Черкащини

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