Про це заступник керівника Офісу президента розповів у телеграмі.

За словами Тимошенка, пані посол провела оцінку плану відбудови Fast Recovery plan.

"Президент Володимир Зеленський переконує, аби якомога більше країн вже долучалися до опікування та допомоги окремим регіонам, що потерпають від наслідків російської агресії. Це вкрай важливо для побудови й укріплення партнерства в майбутньому, відбудови зв’язків між бізнесом, суспільством та громадськими ініціативами", - пише Тимошенко.

Він також повідомив, що Канада зацікавлена у відновленні Черкащини. Як відомо, в області після початку повномасштабного вторгнення Росії активно працює Канадський Червоний Хрест, який надає допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям вразливих категорій.