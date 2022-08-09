Канада долучиться до відбудови Черкащини, - заступник керівника ОПУ Тимошенко
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладза, обговорювали план відбудови країни
Про це заступник керівника Офісу президента розповів у телеграмі.
За словами Тимошенка, пані посол провела оцінку плану відбудови Fast Recovery plan.
"Президент Володимир Зеленський переконує, аби якомога більше країн вже долучалися до опікування та допомоги окремим регіонам, що потерпають від наслідків російської агресії. Це вкрай важливо для побудови й укріплення партнерства в майбутньому, відбудови зв’язків між бізнесом, суспільством та громадськими ініціативами", - пише Тимошенко.
Він також повідомив, що Канада зацікавлена у відновленні Черкащини. Як відомо, в області після початку повномасштабного вторгнення Росії активно працює Канадський Червоний Хрест, який надає допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям вразливих категорій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.59
Купівля 38.59Продаж 39.58
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40.09
- Актуальне
- Важливе