Адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову через 2-4 роки, - Рубіо
Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Дональда Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова через 2-4 роки
Про це він заявив у інтерв’ю СBS Mornings, передає "Європейська правда".
За словами Рубіо, Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".
"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - каже новопризначений держсекретар.
- Напередодні Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України.
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