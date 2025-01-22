Адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову через 2-4 роки, - Рубіо

Про це він заявив у інтерв’ю СBS Mornings, передає "Європейська правда".

За словами Рубіо, Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном".

"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - каже новопризначений держсекретар.