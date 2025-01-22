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Адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову через 2-4 роки, - Рубіо

Катерина Єсікова
22 січня, 2025 середа
08:36
Світ Марко Рубіо і Дональд Трамп

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що метою адміністрації Дональда Трампа є завершення війни в Україні так, щоб не почалась нова через 2-4 роки

Зміст

Про це він заявив у інтерв’ю СBS Mornings, передає "Європейська правда".

За словами Рубіо, Україна платить найбільшу ціну за свою енергетичну інфраструктуру, "за людей і життя, які втрачені, за мільйони українців, які були змушені покинути свою країну і живуть за кордоном". 

"Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб він закінчився. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому закінчитися. Ми збираємося докласти зусиль, щоб цей конфлікт завершився у стабільний спосіб, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - каже новопризначений держсекретар.

  • Напередодні Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну санкціями у разі відмови від переговорів щодо України.
Теги:
Новини
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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