"Нівелює унікальність Кримського мосту": Андрющенко розповів про залізницю, яку окупанти планують відкрити у березні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Окрім тієї залізниці, про яку ми вже неодноразово розповідали, з Ростова-на-Дону, яка виходила в районі селища Маловодне і розподілялась на Волноваху і Маріуполь, росіяни вже доремонтували, довідбудували, скажімо так, ділянку залізниці Іловайськ - станція Доля, це Донецьк безпосередньо, - Оленівка і далі Волноваха. Тобто це природна залізниця від Маріуполя до, фактично, Іловайська, яка завжди існувала. У чому її велика відмінність, і як вона використовується: по-перше, це означає, що тепер вантажі спокійно можна доставляти, наприклад, в Оленівку, або, наприклад, на станцію Доля. Станція Доля - це найближча станція до колишньої Мар’їнки, яку зруйнували повністю окупанти, і яка найближча до Курахового на сьогоднішній день. І цілком спокійно можна займатися розвантаженням і завантаженням будь-якого виду і військових, і цивільних вантажів, скажімо так", - розповів він.

Петро Андрющенко зауважив, що ця ділянка залізниці також з'єднана з Ростовом через Іловайськ. І вона може витримувати більші вантажі.

"Але ми розуміємо на зараз, що вантажність, яка може бути доставлена безпосередньо з Ростова-на-Дону у Донецьк або у Маріуполь, або у Волноваху, в Оленівку - тобто у будь-який пункт на сьогоднішній день, значно більша, аніж та, яка могла бути доставлена новою залізницею, яку вони тягнули через Маловодне. Судячи за все, мости ту вантажність не можуть витримувати, скажімо, завеликі потяги. І тому ми вже є свідками того, що якщо брати цивільні вантажі, то ми бачимо, що вугілля, яке на сьогоднішній день заходить в Маріупольський порт з Луганської області через Росію, от воно пішло через Донецьк і такого великого потягу на 88 вагонів ми ще не бачили у цьому сполученні. Це про вантажність і про тоннаж, який може бути. Ну і бачимо, поїхало тепер на Донецьк безпосередньо пальне. Воно їде із Ростова-на-Дону, і забирають вони залишки у порту Маріуполя, де вже з літа вони зберігали, коли заходили танкери. От тепер воно переміщується безпосередньо у Донецьк. А з Донецька зрозуміло, що воно надходить на лінію фронту", - сказав він.

До Курахового, Покровська і північної частини Донецької області, яка теж потребує постійного сполучення. За його словами, це завеликий ризик і відверто неприємна новина, адже якщо ця залізниця витримує 88 вагонів вугілля, то це означає, що нею можна переправи таку ж кількість танків. Раніше залізниці такої спроможності у ворога не було.

"Ну і найгірше в цій ситуації те, що в березні вони збираються відкрити наступну ділянку, яка вже є на, фактично, Волноваху, далі з Розівкою, і це замикає кільце аж до Джанкоя. Ну, фактично це ота сама кільцева залізниця у росіян в руках від Ростова до Ростова, про яку вони мріяли. На тій ділянці закінчені вже всі роботи підготовчі. Я маю на увазі між Волновахою і Розівкою, там мова про Вугледар окупований, Вугледарську її частину. Там закінчені майже всі ремонтні роботи, і в березні вони збираються її повноцінно запустити. Якщо вони це зроблять, це буде виклик просто шалений нам, тому що дійсно це повноцінне резервне забезпечення не лише фронту знову ж таки. І це нівелює по суті унікальність Кримського мосту з точки зору залізничного сполучення. Тобто навіть коли ми знешкодимо Кримський міст і його демонтуємо у підсумку, то це буде означати, що в росіян є резервна гілка залізнична, якою повноцінно вони можуть забезпечувати і Донецьку, і Запорізьку, і Крим окуповані будь-якими товарами", - розповів Петро Андрющенко.