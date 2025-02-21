На Донеччині окупанти змушують українців безплатно будувати залізничну колію для своєї армії, - "Атеш"
Російські загарбники змушують українців на ТОТ Донеччини безоплатно будувати залізничну колію для своїх військових - Ростов – Іловайск – Гранітне – Маріуполь
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Росіяни будують залізничну гілку Ростов - Іловайськ - Гранітне - Маріуполь, використовуючи примусову працю затриманих українців. Місцевих жителів, затриманих за найменші підозри або "неправильні" погляди, змушують працювати на будівництві безкоштовно, погрожуючи розправою і репресіями", - розповідають агенти.
Також наголошується, що ворог будує колію лише задля військової логістики: аби росіяни швидко перекидали на фронт техніку й боєприпаси.
- 20 лютого стало відомо, що росіяни запустили залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт.
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