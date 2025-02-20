Росіяни запустили залізничне сполучення між Ростовом та тимчасово окупованим Маріуполем

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.

"Російські окупанти розбудували залізничну гілку аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростову-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму", – йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що росіяни продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя та додали, що нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.

"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", – додали в Маріупольській міській раді.