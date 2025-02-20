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Росіяни запустили залізничне сполучення між Ростовом та тимчасово окупованим Маріуполем

Юлія Лаврук
20 лютого, 2025 четвер
15:03
Війна з Росією

Росіяни запустили залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт

Зміст

Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.

"Російські окупанти розбудували залізничну гілку аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростову-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму", – йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що росіяни продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя та додали, що нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту. 

"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", – додали в Маріупольській міській раді.

  • Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 18 лютого повідомив, що російські окупанти почали терміново перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків з Бердянсько-Маріупольського напрямку у бік Волновахи.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
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