Росіяни запустили залізничне сполучення між Ростовом та тимчасово окупованим Маріуполем
Росіяни запустили залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт
Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації.
"Російські окупанти розбудували залізничну гілку аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростову-на-Дону до Маріуполя та Волновахи. Далі залізничну гілку планують пустити до Криму", – йдеться в повідомленні.
У міськраді зазначили, що росіяни продовжують розбудовувати військову логістику навколо Маріуполя та додали, що нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має спростити військову логістику та зменшити залежність армії РФ від Кримського мосту.
"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", – додали в Маріупольській міській раді.
- Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко 18 лютого повідомив, що російські окупанти почали терміново перекидати поповнення з таборів підготовки штурмовиків з Бердянсько-Маріупольського напрямку у бік Волновахи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 42
- EUR Купівля 43.31Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе