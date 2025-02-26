"Процедура триває": нардеп Федієнко розповів про доопрацювання контракту для 18-24-річних юнаків

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Федієнка, в межах доопрацювання будуть ухвалювати зміни, аби цим контрактом охопити також військовослужбовців від 18 до 24 років, які вже зараз проходять військову службу, у разі їхньої добровільної згоди на контракт.

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"Коли відповідні пропозиції надійдуть у Комітет національної безпеки, оборони та розвідки, скоріше за все потрібно буде переглядати все ж таки зміни, які пов'язані з ВЛК і з відповідними віковими категоріями, коли законом є пряма заборона мобілізовувати віком до 25 років", – додав нардеп.

Довідка. "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних Сил України на рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.