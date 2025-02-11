"Річний контракт на 1 млн грн": Міноборони оприлюднило деталі щодо проходження служби добровольців 18-24 років

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Одразу підписавши контракт, доброволець отримає 200 тис. грн, а на час дії документа військовому нададуть інші 800 тис. грн двома частинами. Додатково він може отримувати до 120 тис. грн щомісяця, а також доплати за бойові завдання.

Також добровольцям 18-24 роком пропонують:

безкоштовний проїзд і комунальні пільги;

право на виїзд за кордон після року служби;

навчання в закладах освіти за квотами за рахунок держави після закінчення контракту;

можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

Серед соціальних гарантій: іпотека 0.0% річних, компенсація оренди житла на час служби та медичне забезпечення.

Також доброволець може самостійно обрати частину й спеціальність.

"Проєкт відкриває нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, а також звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту", - додають в Міноборони.