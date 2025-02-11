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"Річний контракт на 1 млн грн": Міноборони оприлюднило деталі щодо проходження служби добровольців 18-24 років

Дар'я Куркіна
11 лютого, 2025 вiвторок
21:15
Війна з Росією військовий

Міністерство оборони України 11 лютого оприлюднило деталі умов проходження служби в ЗСУ добровольців віком 18-24 років

Зміст

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Одразу підписавши контракт, доброволець отримає 200 тис. грн, а на час дії документа військовому нададуть інші 800 тис. грн двома частинами. Додатково він може отримувати до 120 тис. грн щомісяця, а також доплати за бойові завдання.

Також добровольцям 18-24 роком пропонують:

  • безкоштовний проїзд і комунальні пільги;
  • право на виїзд за кордон після року служби;
  • навчання в закладах освіти за квотами за  рахунок держави після закінчення контракту;
  • можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

Серед соціальних гарантій: іпотека 0.0% річних, компенсація оренди житла на час служби та медичне забезпечення. 

Також доброволець може самостійно обрати частину й спеціальність.

"Проєкт відкриває нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, а також звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту", - додають в Міноборони.

  • У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
  • У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
  • Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас із 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
  • У січні в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.
  • Пізніше член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати при укладанні контракту.
  • 10 лютого Зеленський заявив: українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.
Теги:
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військові
ЗСУ
Військові новини
Міністр оборони України
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