У ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки
В Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової загальної військової підготовки
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію", - написав він.
Водночас Коваленко наголосив, що до 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт.
ЦПД зробило таку заяву на тлі висловлювання народного депутата Дмитра Разумкова про те, що 18-річних студентів зможуть мобілізовувати після проходження базової військової підготовки.
"З наступного року будуть проходити базову загальну військову підготовку у вишах на першому курсі. І після цього, наприклад, якщо людина буде відрахована, вона в 19 років або 18 з половиною буде мобілізована", - сказав він.
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