У ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базової військової підготовки

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Мобілізація в нас з 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі. Не варто розповсюджувати неперевірену інформацію", - написав він.

Водночас Коваленко наголосив, що до 25 років мобілізуватися можна лише добровільно, підписавши контракт.

ЦПД зробило таку заяву на тлі висловлювання народного депутата Дмитра Разумкова про те, що 18-річних студентів зможуть мобілізовувати після проходження базової військової підготовки.

"З наступного року будуть проходити базову загальну військову підготовку у вишах на першому курсі. І після цього, наприклад, якщо людина буде відрахована, вона в 19 років або 18 з половиною буде мобілізована", - сказав він.