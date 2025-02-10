Зеленський розкрив деталі контракту на службу в Силах оборони для українців до 25 років
Українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси
Про це президент України Володимир Зеленський сказав 10 лютого на брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, передає УНІАН.
За його словами, умови служби, які запропонують молодим людям, – досить привабливі. Крім грошової винагороди, передбачено вступ до вишів без іспитів і безоплатне навчання.
"Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, найближчими днями – завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього - плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні й навчатись безоплатно. Держава усе буде оплачувати", - сказав Зеленський.
Також юнакам буде доступна іпотека під 0%.
"Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава", – наголосив президент.
Зеленський зауважив, що є ще багато деталей, і "дуже важливі умови – куди ідуть, в які бригади".
"Це такий експериментальний контракт, і все це буде в деталях. Там багато всього", – додав глава держави.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас із 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
- У січні в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.
- Пізніше член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати при укладанні контракту.
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