Зеленський розкрив деталі контракту на службу в Силах оборони для українців до 25 років

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 10 лютого на брифінгу з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, передає УНІАН.

За його словами, умови служби, які запропонують молодим людям, – досить привабливі. Крім грошової винагороди, передбачено вступ до вишів без іспитів і безоплатне навчання.

"Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, найближчими днями – завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього - плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні й навчатись безоплатно. Держава усе буде оплачувати", - сказав Зеленський.

Також юнакам буде доступна іпотека під 0%.

"Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава", – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що є ще багато деталей, і "дуже важливі умови – куди ідуть, в які бригади".

"Це такий експериментальний контракт, і все це буде в деталях. Там багато всього", – додав глава держави.