Міноборони: у "Резерв+" понад 10 тис. звернень на укладення "Контракту 18-24"

Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає Укрінформ.

"Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку "Резерв+" понад 10 тисяч звернень", - заявив речник.

За його словами, подати заявку на підписання "Контракту 18-24" можна не лише через "Резерв+", а також через сайт 18-24.army.gov.ua та гарячу лінію Міністерства оборони України.

"Застосунок "Резерв+" – не єдиний "вхід", скажімо так, в цей "периметр", тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24". Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт", - додав Лазуткін.

Для довідки. Як раніше зазначали у Міноборони, "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних Сил України на рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.