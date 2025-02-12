У Резерв+ відтепер можна подати заявку на укладення контракту в рамках проєкту "Контракт 18-24"

Про це повідомило Міноборони.

В оновленій версії застосунку українці можуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24".

Нова версія вже доступна для iOS та Android.

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У Міноборони нагадали, що "Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних Сил України на рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом.