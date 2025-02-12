Добровольці до 25 років, які раніше приєдналися до ЗСУ, також зможуть отримати мільйон гривень, - Міноборони
Військові до 25 років, які добровільно приєдналися до української армії до нових умов контракту, також зможуть отримати мільйон гривень
Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
За його словами, військовослужбовці віком до 25 років, які добровільно підписали контракт, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди.
"Виплата грошової винагороди у розмірі один мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", - заявив Лазуткін.
- У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що перш ніж знижувати мобілізаційний вік потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових. Від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.
- У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.
- Водночас у ЦПД заявили, що в Україні неможлива мобілізація 18-річних студентів після базового військового вишколу. "Мобілізація в нас із 25 років. Тому мобілізація 18-річних студентів після БЗВП неможлива в принципі", - зазначив його керівник Андрій Коваленко.
- У січні в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.
- Пізніше член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати при укладанні контракту.
- 10 лютого Зеленський заявив, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.
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