Добровольці до 25 років, які раніше приєдналися до ЗСУ, також зможуть отримати мільйон гривень, - Міноборони

Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, військовослужбовці віком до 25 років, які добровільно підписали контракт, можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання грошової винагороди.

"Виплата грошової винагороди у розмірі один мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", - заявив Лазуткін.