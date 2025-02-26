Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 234 парламентарі.

За словами нардепа, це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яку Україна мала виконати до 31 грудня 2024 року.

Железняк пояснив, що в межах законопроєкту має бути створено два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів має розпочати конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом.

Крім того, буде сформована Експертна рада суддів. До її складу увійде шестеро людей – троє від Ради суддів та троє від міжнародних організацій.