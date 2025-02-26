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OPINION

Якою була місія Макрона і чи вона вдалася бодай частково?

Володимир Горбач
26 лютого, 2025 середа
14:04
Погляд

Допомога Україні є лише допоміжною частиною порядку денного європейських політиків. Головним відтепер є їхній самопорятунок від російсько-американської загрози

Зміст

Візит і особиста зустріч Макрона з Трампом дуже нагадує його візити й особисті зустрічі з Путіним (хто пам'ятає довгий стіл?). Мета дуже проста, на особистому рівні відчути чим дише насправді твій візаві й чого від нього треба чекати.

І тут висновки, на жаль, сумні і для України, і для Франції, і для Європи загалом. Це вже зрозуміли всі.

В ЄС і Франції вже розуміють що пакт Трампа з Путіним не просто реалістичний, а вже майже невідворотний. Візит Кіра Стармера цей пакт так само не підважить. Немає у світі такої сили (навіть Китай, і особливо, Китай), яка б зупинила безумне прагнення Трампа і технофашистів мати спільний бізнес з Путіним. 

Усе йде майже за Марксом: "При 100% прибутку капітал нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоч би під страхом шибениці".

Насправді фраза походить з книги британського політика та економіста Даннінга (1860 р.), а Маркс її просто цитував. Але сьогодні не про це.

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Крім спільних бізнес-проєктів з Путіним, Трамп хоче мати з ним і спільну організаційну модель: розділяй і володарюй. Автократія всередині США та імперіалізм на міжнародній арені.

Що стосується плану врегулювання "українського питання", то мені вже очевидно що йдеться про російсько-американський кондомініум (спільне управління) для розробки українських ресурсів. Україна розглядається передусім як ресурс, не як союзник, партнер, жертва агресії, не як демократична нація, а просто територія де є ресурси для спільної з росіянами розробки. І це, так би мовити, пілотний проєкт, за яким підуть інші європейські та неєвропейські країни.

Тому Макрон зі Стармером відчайдушно прагнуть застрибнути в останній вагон цього потяга, щоб хоча б спостерігати, куди той потяг їде...

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Щоб бути у грі, вони пропонують свій внесок: європейські миротворці в Україні (присутність на землі та у морі), але не в протидії, а у партнерстві з США (прикриття цих сил з повітря). І, схоже, що Трамп на це погодився. І навіть анонсував згоду Путіна, якому важливо щоб кондомініум розширювався: чим більше учасників — тим більше партнерів РФії, і тим сильніша легітимація дій.

А учасники цього кондомініуму будуть називати себе державами-гарантами стійкого і довговічного "миру".

Тому не зваблюйтеся на усмішки, не зваблюйтеся. Бо нам своє робить. Попри все.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
Франція
Володимир Путін
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Велика Британiя
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