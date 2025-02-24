Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про "нові" цінності США та Україну
OPINION

Про "нові" цінності США та Україну

Вадим Денисенко
24 лютого, 2025 понедiлок
14:07
Погляд

Останнім часом я чую багато і від різних людей, що Трамп зламав правила гри, які існували після Ялти. Хочу всіх розстроїти (заспокоїти) - це не так. Отже, що реально зламано?

Зміст

1. Почати, напевне, потрібно з того, що ялтинська система базувалася  на тому, що сильні країни ділять світ на сфери впливу і виконують поліцейські функції у ввірених їм країнах. Демократія, соціалізм, права людини — це додатковий антураж, такий собі фіговий листочок, який був важливим у межах метрополії, а на околицях мав перш за все функцію контролю еліт. Так от, ця система почала падати у той момент, коли великі країни втратили можливість (і бажання) витрачати ресурси на поліцейські функції. Це сталося приблизно на зламі століть, а остаточно це стало зрозуміло після виходу американських військ з Афганістану. Головні ж причини розвалу цієї системи наступні: відсутність ресурсів і антуражність ідеології на периферії. Але це окрема тема. 

2. Зараз у світі відбувається, перш за все, трансформація моделі поліцейського нагляду в різних частинах світу. Правила не встановлені, але регіональні країни-лідери пробують намацати цю модель, коли є два гегемони, які у межах своїх компетенцій делегують поліцейські функції регіональним лідерам. А ті своєю чергою вибудовують свої правила гри з "підшефними". Повторюся: єдиної моделі не існує і, можливо, її  не буде в наступне десятиріччя. Десь буде існувати принцип подвійного підпорядкування, десь буде принцип "васал мого васала мій васал", десь буде балансування поліцейських функцій між двома, а то й трьома регіональними лідерами. Але, повертаючись до нашої теми, варто зазначити: не Трамп запустив цей процес.

Читайте також: Чи вистоїть Україна у разі припинення Трампом військової та фінансової допомоги Україні? 

Трамп, свідомо чи не свідомо, просто виступив каталізатором усвідомлення того, що відбувається. Повторюся: саме усвідомлення.

3. Правила гри будуть встановлені тоді, коли правила співіснування погодять гегемони. А це точно не питання року чи двох.

4. Що відбулося з приходом Трампа? По-перше, він сказав: "Я відкидаю без зайвих реверансів те, що можна назвати "культурою вибачень". Простіше кажучи, він сказав: я офіційно не проти ЛГБТ, але я не збираюся перепрошувати, що я не гей. І це насправді тектонічний зсув для Західного світу. Друга кардинальна зміна — він сказав: "Я буду себе поводити з Європою так, як раніше США та Європа поводили себе в Африці чи Азії". При чому, як мені здається, у питанні "культури вибачень" Трамп заклав довготривалий тренд, а у питанні ЄС — це тактична задача. Я неодноразово писав, що його ціль (зараз) не розвал Європи, а її ослаблення. 

Європа має передати технології та виробництва у США в обмін на захист від Росії, яку Трамп планує тримати на повідці, як дворового пса. Тому, існує висока ймовірність, що сторони знайдуть баланс.

Читайте також: Перемовини, зливи та хитрі плани

5. Чому Трамп впевнений в тому, що йому вдасться тримати Росію у рамках? Перш за все тому, що Росія боїться збільшення залежності від Китаю. У РФ є всього дві моделі розвитку: повний економічний васалітет від КНР або спроба балансування впливів Китаю з можливостями Заходу. Класичний приклад — відтермінування запровадження технології 5G. В умовах санкцій єдиним переможцем міг бути Huawei. Тому Росія прийняла рішення перенести конкурс на три роки.

6. Між іншим, усі ті, хто зараз розповідає про масове  повернення західного бізнесу у РФ і зняття санкцій, помиляються. Не буде ані швидкого і масштабного зняття американських санкцій. А поки існує закон РФ про дружні та недружні країни й не розв'язане питання  про заморозку золото-валютних запасів Росії на Заході масове повернення бізнесу в Росії неможливе. Власне, гра Трампа з Росією це віддалений аналог хорошого й поганого поліцейського. Хороший США, погана Європа, але хороший буде начальником.

7. Тепер щодо нас. Ми увійшли в особистісний конфлікт з Трампом. Зараз великі сподівання на те, що керівники Франції та Британії зможуть це згладити. Поки скажу тільки дві банальності: по-перше, війна на два фронти — це програшна війна. По-друге, інколи складається враження, що вибираючи між "виграти війну" і "показати дулю Трампу", ми вибираємо не той варіант.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
США
переговори з РФ
Читайте також:
Кирило Буданов
Автор Марина Клюєва
23 лютого, 2025 неділя
Повномасштабне вторгнення РФ ґрунтувалося на абсолютно недостовірних даних їхньої розвідки, - Буданов
вогонь, полум'я, пожежа
Автор Влад Дідусь
24 лютого, 2025 понедiлок
Партизани "Атеш" здійснили диверсію на аеродромі у Челябінську
Автор Олег Постернак
23 лютого, 2025 неділя
Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом
Київ
+2.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
24 лютого
15:13
Кір Стармер та Емманюель Макрон
Макрон і Стармер під час візитів у США намагатимуться переконати Трампа не продовжувати переговори з РФ, - Times
15:11
Наталка Діденко
Уночі -16 °C, вдень +8 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 лютого
14:55
Олександр Мережко
"Залежить від волі сторін": нардеп Мережко припустив, хто може підписати угоду про рідкісноземельні мінерали
14:41
Оновлено
Російський удар по Цупівці
Цупівка на Харківщині зазнала наймасштабніших руйнувань від 2022 року: четверо поранених, під завалами може бути чоловік
14:36
Данія
Данія виділяє близько €268 млн на озброєння України
14:30
Звільнені з полону оборонці Азовсталі Чечелюк, Ісенаджиєв, Шастун і Бевз, знялися у кліпах Міші Скорпіона
14:15
Ірландія
Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО
14:13
Норвегія
Норвегія виділить по €300 млн для української енергетики та інвестицій у промисловість
13:59
Україна Британія
Британія надасть Україні військову підтримку на £4,5 млрд і вводить найбільший від початку війни пакет санкцій проти РФ
13:55
У засіданні Ради взяли участь єврокомісари, члени Кабміну і представники країн ЄС
13:49
Сара Вагенкнехт
Пропутінський "Альянс Сари Вагенкнехт" заявив про намір оскаржити результати виборів у Німеччині
13:42
На війні загинув військовий і актор Олексій Самойленко
13:29
Новини компаній
Українські військові розробки під прицілом: чому китайський компонент – це небезпека та як з цим борються українські мілітарні компанії
13:27
PR
FIRST українка на крилах літака: Людмила Куклишин встановила національний рекорд
13:25
Ольга Стефанішина
Угода про рідкісноземельні мінерали: Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин
13:25
Іспанія
Іспанія цьогоріч виділить €1 млрд на допомогу Україні
13:19
Вихваляли Путіна й поширювали антисемітські заклики: СБУ викрила двох кліриків УПЦ МП
13:10
Антоніу Кошта
Єврорада проведе засідання 6 березня: обговорять підтримку України й посилення оборони ЄС
13:01
Інтерв’ю
Володимир Бірчак, сержант бригади Нацгвардії "Хартія"
Сержант бригади Нацгвардії "Хартія" Бірчак: ТЦК виконують роботу, яка потрібна військовим на фронті, бо без людей все посиплеться
12:56
Оновлено
суд, генерал Галушкін
Суд розглядатиме скаргу на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна у закритому режимі
12:52
Сі Цзіньпін і путін
Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
12:36
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси: Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:19
Каллас відвідає Вашингтон, де говоритиме про Україну
12:17
Президент Литви Гітанас Науседа
"Пропоную дату 1 січня 2030 року": Науседа зазначив, що варто прискорити вступ України до ЄС 
12:10
Гільдія кіноакторів США оголосила переможців SAG Awards 2025, найбільше нагород зібрав "Шьоґун"
12:04
OPINION
Зеленський на пресконференції: США залишаються союзником України
11:48
Зеленський: Кроком до завершення війни має стати обмін полоненими. Ми готові до обміну "всіх на всіх"
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо це принесе мир, і відмовився від угоди зі США щодо мінеральних ресурсів. Акценти світових ЗМІ 24 лютого
11:31
Фінляндія
Фінляндія виділяє €4,5 млн на підтримку України
11:20
вокаліст гурту U2 Боно
U2 звернулися до українців у третю річницю повномасштабного вторгнення, цитуючи Шевченка
11:14
Україна ЄС
Глава Єврокомісії: у березні Україна отримає новий пакет допомоги від ЄС на €3,5 млрд
11:09
ООН
Які наслідки відмови США підтримати резолюцію щодо України в ООН: пояснення юриста
10:58
Оновлено
Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн
До Києва прибули фон дер Ляєн, Трюдо та лідери інших країн-союзників, які беруть участь у саміті Support Ukraine
10:55
Огляд
Джозев Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Усик отримав двох нових суперників, а збірна Канади з хокею помстилася США. Головні новини світового спорту за тиждень
10:46
електроенергія
Енергетики відновили живлення для понад 33 тис. споживачів: ситуація в енергосистемі 24 лютого
10:43
"Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину": у Відні презентували книжку військового медика Олександра Гоменюка
10:40
Оновлено
У російське генконсульство у Марселі кинули коктейлі Молотова: стався вибух, - ЗМІ
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 лютого: скільки коштують долар та євро
10:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог шукає шпаринки в нашій обороні, а на Курщині має певні здобутки, - Згурець
10:12
росія, санкції
Під обмеження потрапили банки, флот і медіа: Євросоюз затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV