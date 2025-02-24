У найближчі два-три місяці буде продовження бойових дій на Донбасі без натяків на припинення, - воєнний оглядач Мирошников

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Найближчим часом варто очікувати продовження бойових дій. Окупанти не відмовлятимуться від ключових задач. Російські війська сконцентруються на кількох напрямках, з акцентом на Торецьк, Часів Яр, які є частиною загального задуму наступу на Костянтинівку", - повідомив Мирошников.

Росіяни починають поступово передислоковувати основні зусилля на Костянтинівський напрямок замість Покровського. Хоча на Покровському напрямку ситуація залишається стабільною, інтенсивність боїв не змінюється, і навряд чи противник відмовиться від своїх намірів на цій ділянці фронту.

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"Росіяни зосереджені на Покровську, Торецьку, Часовому Яру та Костянтинівці. Наразі спостерігається тенденція передислокації оперативних і тактичних резервів на напрямки Торецька та Часового Яру. Перші наслідки цього вже помітні, наприклад, втрата Кліщіївського плацдарму. Бої за Торецьк та Часів Яр ще тривають, і до їхнього завершення ще далеко", - зауважив Мирошников.