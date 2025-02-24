У найближчі два-три місяці буде продовження бойових дій на Донбасі без натяків на припинення, - воєнний оглядач Мирошников
Воєнний оглядач Богдан Мирошников зазначив, що росіяни не планують припиняти чи послаблювати свій наступ на фронті
Про це він розповів в етері "Еспресо".
"Найближчим часом варто очікувати продовження бойових дій. Окупанти не відмовлятимуться від ключових задач. Російські війська сконцентруються на кількох напрямках, з акцентом на Торецьк, Часів Яр, які є частиною загального задуму наступу на Костянтинівку", - повідомив Мирошников.
Росіяни починають поступово передислоковувати основні зусилля на Костянтинівський напрямок замість Покровського. Хоча на Покровському напрямку ситуація залишається стабільною, інтенсивність боїв не змінюється, і навряд чи противник відмовиться від своїх намірів на цій ділянці фронту.
Читайте також: Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
"Росіяни зосереджені на Покровську, Торецьку, Часовому Яру та Костянтинівці. Наразі спостерігається тенденція передислокації оперативних і тактичних резервів на напрямки Торецька та Часового Яру. Перші наслідки цього вже помітні, наприклад, втрата Кліщіївського плацдарму. Бої за Торецьк та Часів Яр ще тривають, і до їхнього завершення ще далеко", - зауважив Мирошников.
- У понеділок, 24 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 69 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.05
- Актуальне
- Важливе