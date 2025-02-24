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З початку доби на фронті сталося 69 боїв: найбільше атак фіксують на Покровському та Новопавлівському напрямках

Катерина Єсікова
24 лютого, 2025 понедiлок
16:11
Війна з Росією ЗСУ, ППО

У понеділок, 24 лютого, на російсько-українському фронті зафіксували 69 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Загалом від початку доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Від обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Шевченкове, Малушине, Велика Писарівка, Покровка, Олександрівка, Лугівка, Біла Береза, Тимофіївка Сумської області; Кам’янка Чернігівської області.

Ситуація по напрямах

На Харківському напрямку наші захисники відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка.

Сили оборони відбивають одну атаку росіян поблизу Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік Торецька та Кримського. Три атаки ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, три боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог здійснив десять атак поблизу Костянтинополя та Бурлацького, одне боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.

За підтримки штурмової авіації сьогодні ворог атакував населений пункт Кам’янське на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

На Сіверському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали сім атак російських загарбників, одне боєзіткнення ще триває. Противник здійснив понад 220 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1050 військових ворожої армії, а також десятки одиниць їхнього озброєння і техніки.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
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