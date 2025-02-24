Нова Зеландія посилила санкції проти Росії
Армія РФ за добу втратила 9 танків, 44 артсистеми і 1050 військових
Протягом минулої на доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1050 військових ворожої армії, а також десятки одиниць їхнього озброєння і техніки
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 868 230 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10 177 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 157 (+6) од,
- артилерійських систем – 23 626 (+44) од,
- РСЗВ – 1299 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1081 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26 645 (+217),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38 444 (+110) од,
- спеціальна техніка ‒ 3757 (+0) од.
Дані уточнюються.
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