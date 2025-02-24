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Пропутінський "Альянс Сари Вагенкнехт" заявив про намір оскаржити результати виборів у Німеччині

Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
13:49
Світ Сара Вагенкнехт

Німецька політикиня Сара Вагенкнехт звинуватила ЗМІ, соціологів і державні органи у тому, що її партія BSW не подолала п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до німецького Бундестагу. Вона заявила, що хоче оскаржувати результати

Зміст

Про це пише Bild.

Вагенкнехт заявила, що медіакампанія та занижені рейтинги у соцопитуваннях стали вирішальними факторами у виборах до Бундестагу. Вона звинуватила дослідницький центр Forsa у маніпуляціях, оскільки той прогнозував для її партії 3% підтримки, що значно відрізнялося від реального результату.

Також BSW заявила про можливі порушення під час голосування. Зокрема, Вагенкнехт стверджує, що 230 тисяч німців за кордоном подали заявки на голосування поштою, але багато хто так і не отримав бюлетені або отримав їх запізно. 

Співголова Альянсу Аміра Мохамед Алі додала, що в деяких виборчих округах могла бути плутанина під час підрахунку голосів.

Через це BSW планує юридично оскаржити результати виборів. Якщо Федеральний конституційний суд визнає, що проблеми з голосами вплинули на результат, можливе часткове повторне голосування в окремих округах.

  • Як повідомляє Федеральна виборча комісія, блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС/ХСС) набрав 28,5% голосів і здобув перемогу на дострокових виборах до Бундестагу 23 лютого. Президент України Володимир Зеленський вже привітав лідера партії Фрідріха Мерца з перемогою.


 

Теги:
Новини
вибори
Німеччина
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