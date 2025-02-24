Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах у Німеччині

Привітання Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X.

"Я вітаю Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, наскільки це важливо для Європи", - пише президент України.

За словами Зеленського, українська влада з нетерпінням чекає на продовження співпраці з Німеччиною.

"Спільної роботи з Німеччиною, щоб захистити життя, наблизити справжній мир до України та зміцнити Європу. Європа повинна бути здатною захищатися, розвивати свою промисловість і досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і ці успіхи принесуть Європі ще більшу єдність", - наголосив президент України.