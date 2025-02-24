Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах у Німеччині
У ніч з 23 на 24 лютого президент України Володимир Зеленський привітав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу
Привітання Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X.
"Я вітаю Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, наскільки це важливо для Європи", - пише президент України.
За словами Зеленського, українська влада з нетерпінням чекає на продовження співпраці з Німеччиною.
"Спільної роботи з Німеччиною, щоб захистити життя, наблизити справжній мир до України та зміцнити Європу. Європа повинна бути здатною захищатися, розвивати свою промисловість і досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і ці успіхи принесуть Європі ще більшу єдність", - наголосив президент України.
- Як повідомляє Федеральна виборча комісія, блок ХДС/ХСС набрав 28,5% голосів і здобув перемогу на дострокових виборах до Бундестагу.
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