FIRST українка на крилах літака: Людмила Куклишин встановила національний рекорд

Людмила Куклишин відчуває світ із висоти пташиного польоту і впевнено "крокує небом". Вона стала першою українкою, яка виконала екстремальний трюк Wing Walking — пройшлася по крилах літака під час його польоту. Її історія — це про сміливість бути собою, ламати стереотипи й нагадування про те, що все у твоїх руках.

На підготовку в Людмили було зовсім небагато часу. Усе, що залишалося, — чітко слідувати інструкціям та автоматизувати кожен крок. За мить перед нею відкриється безмежний простір, вітер спробує завадити її стійкості, а гвинт літака обертатиметься зовсім поруч. Один хибний рух — і ризик зростає в рази. Людмила закріпилася на біплані та дозволила адреналіну взяти гору над страхом.

Коли люди бачать, як Людмила стоїть на крилі літака у польоті, перша реакція — "Це божевілля!". Але вона ніколи не шукала легких шляхів і завжди створювала власні правила гри. Замість того, щоб спостерігати за екстримом у кіно, вона зробила його частиною свого життя. Стрибки з парашутом, спуски з мотузкою зі 120-метрової скелі, ходіння по канату над урвищем… і, звісно, польоти. Трюк Wing Walking вважається настільки небезпечним, що його заборонено в багатьох країнах світу. Проте у США політ усе-таки став можливим.

Дізнатися більше про Людмилу Куклишин можна на сайті спецпроєкту FIRST Україна від Національного реєстру рекордів. Платформа розповідає про українців, які виходять за межі звичного та доводять, що неможливе — це лише виклик, який варто прийняти.