Три роки війни в Україні: Трамп відкриває новий світ для Путіна, - The New York Times

Про це йдеться у статті The New York Times, переклад якої наводить Еспресо.

Володимир Путін вийшов на сцену в Сочі минулої осені, через два дні після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори у США, і заговорив про настання нового світового порядку.

"У певному сенсі, — сказав Путін, — момент істини наближається."

Можливо, він уже настав.

Після трьох років виснажливої війни та ізоляції на Заході перед Путіним відкрився світ нових можливостей зі зміною влади у Вашингтоні.

Зникли заяви зі Східної кімнати Білого дому про те, що Сполучені Штати дадуть відсіч кривдникам, підтримають демократію, а не автократію, і забезпечать перемогу свободи.

Зникла також єдина позиція Вашингтона проти Росії разом з європейськими союзниками, багато з яких почали замислюватися, чи нова американська адміністрація захистить їх від реваншистської Москви й чи взагалі триматиме війська в Європі.

Трамп, висловивши бажання забрати Гренландію, пішов на стрімке зближення з Кремлем, відсунувши на другий план шокованих європейських союзників і публічно критикуючи президента України Володимира Зеленського.

Для Путіна це стрімкий поворот долі. Він окопався на полі бою - попри все більший тиск і витрати - щоб дочекатися рішення Заходу в значно довшому й обтяжливому конфлікті, ніж очікувала Москва. Тепер російський лідер може вважати, що настав його момент змінити баланс сил на користь Кремля, і не лише в Україні.

"Я думаю, він бачить реальну можливість не лише фактично виграти війну в Україні, але й усунути США не тільки з України, а й з Європи", – сказав Макс Бергманн, аналітик з питань Росії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, який працював у Державному департаменті під час адміністрації Обами.

"Грандіозною метою" російського лідера, за словами Бергманна, є знищення НАТО, військового союзу 32 країн на чолі зі Сполученими Штатами, який був створений після Другої світової війни для захисту Західної Європи від Радянського Союзу.

"Я думаю, що зараз усе це стоїть на кону", – сказав Бергманн.

Ця можливість є однією з найбільших за чверть століття перебування Путіна при владі в Росії.

Протягом багатьох років Путін нарікав на слабкість Росії, яку вона продемонструвала протягом десятиліття після розпаду Радянського Союзу, і зосередився на тому, щоб повернути назад вплив, який Сполучені Штати з того часу здобули в Європі за рахунок Кремля.

Перед вторгненням Росії в Україну три роки тому Путін висунув США та їхнім європейським союзникам вимоги, які виходили далеко за межі України, пропонуючи відродити сфери впливу в стилі холодної війни в Європі, розділеній між Москвою та Вашингтоном.

Він вимагав, щоб НАТО не розширювалося далі на схід на жодну з колишніх республік СРСР, зокрема Україну. Також він просив США та їхніх західноєвропейських союзників не розміщувати військові сили та озброєння в країнах Центральної та Східної Європи, які колись підпорядковувалися Москві.

Багато з цих країн, зокрема Естонія, Польща та Румунія, вже десятиліттями є членами НАТО, і їх було б важко захистити від російського вторгнення без завчасно розміщених військ та техніки.

"На думку Путіна, наймогутніші країни мають визначати правила гри", — сказала Анджела Стент, почесна професорка політології Джорджтаунського університету. "Менші країни, подобається їм це чи ні, мають їх слухати".

Неважливо, — сказала Стент, — що Росія не має економіки наддержави. "Але у неї є ядерна зброя, нафта і газ, а також право вето в Раді Безпеки ООН", - сказала вона. "Це просто сила, жорстка сила".

Тоді Захід одразу ж відкинув довоєнні пропозиції Путіна як немислимі. Тепер російський лідер майже напевно відновить їх у майбутніх переговорах із Трампом, давнім скептиком НАТО та присутності американських військ у Європі. Це спричинило кризу серед європейських союзників, які побоюються, на що може погодитися президент США.

"Зараз відбувається щось справді масштабне", — сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона. "Це не звичайний бізнес. Це зовсім інша адміністрація, і дуже важко уявити, якими будуть трансатлантичні відносини після цього".

Навіть якщо повернення Трампа змінило геополітичне середовище на користь Путіна, російський лідер зазнав серйозних поразок протягом трьох років війни й досі не досяг своєї мети — повернення України в орбіту Москви.

Росія змінила хід битви, захопивши близько 3 885 квадратних кілометрів території України минулого року, але досі не змогла захопити всю територію чотирьох українських областей, які Кремль формально "анексував" у 2022 році. Хоча українські війська відчувають нестачу особового складу, поки не сталося масштабного прориву Росії, що призвів би до повного колапсу українських ліній.

Перемоги Путіна також дісталися йому значною ціною. За деякими оцінками, Росія зазнає втрат від 1 000 до 1 500 загиблих і поранених на день.

Військова економіка Росії переживає кризу: 10% інфляції, надвисокі відсоткові ставки та повільний економічний ріст, попри величезні державні витрати на оборону. НАТО розширилося, включивши ще дві країни поблизу Росії — Фінляндію та Швецію, що є протилежним до того, чого прагнув Путін.

"Якщо ви сидите в Кремлі і дивитесь на це, то так, така перспектива існує, але не варто сильно на неї сподіватись", — сказав Томас Ґрем, фахівець Ради з міжнародних відносин, який був головним радником Білого дому з питань Росії під час адміністрації Джорджа Буша-молодшого. "Багато що може швидко змінитися, і, врешті-решт, Трамп ненадійний".

Щоб завершити війну, додав Ґрем, обидві сторони повинні погодитися припинити бойові дії. Україна та її європейські союзники, ймовірно, просто не погодяться на несправедливу угоду, яку Трамп укладе з Путіним, попри інтенсивний тиск з боку Вашингтона.

"Це набагато складніше, ніж просто Путін і Трамп сідають за стіл і підписують документ, в основному підготовлений Путіним", – сказав Ґрем, зазначивши, що він “не став би відкорковувати шампанське в Москві прямо зараз”, навіть якщо Росія опинилася в кращому становищі, ніж колись.

На переговорах Трамп стикається з додатковою проблемою, яка полягає в тому, що Путін не є популярною постаттю серед американської громадськості. Будь-яку угоду, що виглядатиме як поступка Кремлю, буде важко продати американському населенню, хоча переважна більшість американців підтримує швидке завершення конфлікту, яке Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії.

Минулого року більш як вісім з десяти американців висловили негативне ставлення до Росії, а 88 відсотків заявили, що не довіряють Путіну в питаннях міжнародних справ, згідно з опитуванням Pew Research Center. Майже дві третини респондентів вважають Росію ворогом Сполучених Штатів.

Державний секретар Трампа Марко Рубіо, який досі очолював переговори, в минулому називав Путіна "кровожерливим", "м'ясником" і "монстром".

Однак Путін скористався змінами в інформаційному ландшафті та зростанням захоплення з боку правих ЗМІ, на чолі з колишнім ведучим Fox News Такером Карлсоном, який минулого року відвідав Москву, щоб взяти у нього інтерв'ю.

Три роки тому українці успішно використовували Twitter, щоб висвітлювати свою боротьбу по всьому світу на самому початку вторгнення. Однак дезінформація, часто на користь Кремля, процвітає на платформі після того, як Ілон Маск взяв на себе управління компанією у 2022 році, а згодом перейменував гіганта соціальних мереж на X.

Минулого року федеральні прокурори заявили, що викрили таємну російську кампанію з поширення проросійських повідомлень шляхом перерахування грошей правим американським впливовим особам через медіакомпанію, розташовану в штаті Теннессі.

Західні країни, які виступили проти Путіна, стикаються з власними проблемами вдома. Дві найбільш впливові країни континентальної Європи — Франція та Німеччина — вже кілька місяців перебувають у стані політичної дисфункції та потерпають від активізації проросійських правих партій, які зараз отримують підтримку як від російських, так і від американських чиновників.

У Сполучених Штатах міністр оборони Трампа наказав вищому керівництву розпочати процес підготовки до значного скорочення військових витрат. Деякі новопризначені високопосадовці в Пентагоні виступили за значне виведення американських військ з Європи, щоб зосередитися на Китаї, стверджуючи, що європейці можуть самостійно забезпечити свою оборону.

Путін і його радники будуть лише раді таким змінам.