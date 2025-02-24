В одному з міністерств США транслювали відео ШІ, на якому Трамп цілує ноги Маску, - WP
На телемоніторах у міністерстві житлового будівництва та міського розвитку США показали відео згенероване штучним інтелектом, на якому президент країни Дональд Трамп цілує ноги бізнесмену Ілону Маску
Про це повідомляє Washington Post.
24 лютого на телевізійних моніторах у міністерстві житлового будівництва та міського розвитку США з'явилося відео, ймовірно, згенероване штучним інтелектом.
На ньому Дональд Трамп "смокче пальці ніг" Ілона Маска.
Відповідне відео можна подивитися за посиланням.
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- У Білому домі пояснили, що Ілон Маск є співробітником Білого дому і старшим радником президента Трампа, проте він не має повноважень для ухвалення рішень. Зазначається, що він може лише консультувати президента і передавати президентські директиви.
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