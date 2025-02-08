Ну що ж, Ілон Маск знову відзначився — репостнув російський фейк про те, що USAID нібито оплачує поїздки американських знаменитостей в Україну, щоб підвищити популярність Зеленського. Відео очевидно сфабриковане, але ж хто звертає увагу на такі дрібниці? Точно не Маск.

Як зробити мільярдера своїм інфлюенсером?

Достатньо знайти людину, яка обожнює відчувати себе найрозумнішою і водночас не завжди перевіряє джерела. Ілон, безперечно, геній, але його зацикленість на власній правоті робить його ідеальною мішенню для маніпуляторів. Гроші РФ його не цікавлять — у нього своїх вистачає. А от ідея, що він "бачить те, що інші не бачать" — дуже навіть.

Читайте також: Чи є у Трампа план Росіяни навіть не напружуються. Фейк про "куплених" зірок був настільки примітивним, що актор Бен Стіллер без зусиль його розніс. Але Маск, схоже, навіть не замислився, що його руками поширюють відверту маячню. Що далі? "В Україні біолабораторії, де Зеленський вирощує покемонів"? Хоча про біолабораторії було вже…