Чи є у Трампа план
Трамп розпочав світову війну. Світову економічну війну. Йу-ху. Двіжуха…*
А ми тут - Третя світова, Третя світова…
Ніяких ядерних ракет, томагавків. Навіть дронів. Тільки протекціонізм. Тільки нові мита. Тільки хардкор.
Кінець епохи бідності по-американськи. Або як побороти зубожіння інфляцією. Американці мають оцінити.
Всі інші також.
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Що ж, по глобальній торгівлі завдано удару. Будуть удари у відповідь. Канадці. Європейці. Китайці. Всі долучаться. Вони також ударять по глобальній економіці. Глобальна торгівля знизиться. Економічна активність знизиться.
Як результат — впаде ціна на нафту.
Оце у людини план - усю світову економіку поставити раком, і все задля України. Щоб показати Путіну кузькіну мать. Ну правда ж. Такий же план?
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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