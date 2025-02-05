А ми тут - Третя світова, Третя світова…

Ніяких ядерних ракет, томагавків. Навіть дронів. Тільки протекціонізм. Тільки нові мита. Тільки хардкор.

Кінець епохи бідності по-американськи. Або як побороти зубожіння інфляцією. Американці мають оцінити.

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Що ж, по глобальній торгівлі завдано удару. Будуть удари у відповідь. Канадці. Європейці. Китайці. Всі долучаться. Вони також ударять по глобальній економіці. Глобальна торгівля знизиться. Економічна активність знизиться.

Як результат — впаде ціна на нафту.