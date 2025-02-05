Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чи є у Трампа план
OPINION

Чи є у Трампа план

Сергій Фурса
5 лютого, 2025 середа
10:05
Погляд

Трамп розпочав світову війну. Світову економічну війну. Йу-ху. Двіжуха…*

Зміст

А ми тут - Третя світова, Третя світова…

Ніяких ядерних ракет, томагавків. Навіть дронів. Тільки протекціонізм. Тільки нові мита. Тільки хардкор.

Кінець епохи бідності по-американськи. Або як побороти зубожіння інфляцією. Американці мають оцінити. 

Всі інші також. 

Читайте також: Кулуарщина — не вихід. Перемовини мають бути прозорими

Що ж, по глобальній торгівлі завдано удару. Будуть удари у відповідь. Канадці. Європейці. Китайці. Всі долучаться. Вони також ударять по глобальній економіці.  Глобальна торгівля знизиться. Економічна активність знизиться. 

Як результат — впаде ціна на нафту. 

Оце у людини план - усю світову економіку поставити раком, і все задля України. Щоб показати Путіну кузькіну мать. Ну правда ж. Такий же план?

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Китай
Європа
Канада
нафта
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.52
    Купівля 41.52
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 42.92
    Продаж 43.68
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
5 лютого
11:15
Правоохоронці затримали підозрюваних у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді
11:01
пошта
Поштова служба США зупинила доставку посилок із Китаю та Гонконгу
10:55
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ відклало ротацію місії на окупованій ЗАЕС через відсутність гарантій безпеки від Росії
10:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому для створення трибуналу Путіна знадобилося три роки і як Україна вражає Трампа багатствами корисних копалин. Акценти світових ЗМІ 5 лютого
10:34
До переліку книжок антиукраїнського змісту внесли ще 9 видань
10:22
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО
10:12
Сара Мішель Геллар зніметься у перезапуску серіалу "Баффі — винищувачка вампірів"
09:50
Огляд
Карта бойових дій за 29 січня – 5 лютого
Карта бойових дій за період 29 січня – 5 лютого: ЗСУ стабілізували фронт, під Покровськом б’ються за кожний метр
09:49
наземний роботизований комплекс Гімлі
Міноборони розгорнуло роботизовані підрозділи в бригадах ЗСУ
09:49
Поліція ліквідувала схему розповсюдження прекурсору для виготовлення амфетаміну в шести регіонах: 16 фігурантам оголосили підозри
09:32
Volodymyr Zelenskyy
Зеленський: Путіну байдуже, хто буде президентом України. Головне - з антизахідною позицією
09:29
Ексклюзив
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
В січні Україна атакувала 30 обʼєктів РФ, - Згурець
09:21
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Українська ППО знищила 57 ворожих БПЛА, 42 - не досягли цілей
09:17
Девід Леммі
До Києва прибув голова МЗС Великої Британії Девід Леммі
08:48
Оновлено
Ракетний удар по Ізюму 4 лютого
Удар РФ 4 лютого по Ізюму на Харківщині: загинули 5 людей, 55 поранено
08:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну дронами: у Херсоні 4 постраждалих, у Києві працювала ППО
08:42
ЦРУ
ЦРУ запропонувало звільнитися всім своїм співробітникам, - ЗМІ
08:41
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
У Часовому Яру залишається 205 цивільних людей, - очільник МВА
08:16
Дональд Трамп
Трамп заявив, що дав наказ знищити Іран у разі замаху на нього
08:07
Оновлено
Снайпер ЗСУ
Сили оборони за добу відбили 35 атак росіян на Покровському напрямку і 12 на Курщині
08:00
OPINION
Обміняти рідкісноземельні метали на військову допомогу США – непогана домовленість. Колонка Віталія Портникова
07:58
Ексклюзив
Є інформація, що росіяни збільшили бойову частину БПЛА Shahed до 90 кг, - депутат Харківської облради Скорик
07:33
Лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер
Демократи у Конгресі США розкритикували Департамент ефективності уряду на чолі з Маском
07:29
Військові Мексика
Мексика направила 10 тис. нацгвардійців до кордону зі США, щоб зупинити потік мігрантів і наркотиків
07:18
Інфографіка
знищені окупанти
Втрати РФ за добу в Україні: 1140 окупантів, 9 танків і 52 артсистеми
07:04
Гуантанамо
США відправили перших мігрантів на базу в Гуантанамо, - WSJ
06:38
Щоб приховати смерть дитини, тримали тіло в морозилці: в Одесі підозру отримала матір і її співмешканець
06:25
Пем Бонді
Пем Бонді стала новою очільницею генпрокуратури США
06:08
Оновлено
корабель рф
РФ утримує у Чорному морі один ракетоносій
05:53
окупанти
Російський призов не компенсує втрати на фронті, - ISW
05:34
Дональд Трамп
Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази, а палестинців запропонував переселити
04:48
У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтобазі після атаки БПЛА
04:28
Чотирьох співробітників "виправної колонії ДНР" підозрюють у жорстокому катуванні українського військовополоненого
03:59
Трамп
Сальвадор пропонує приймати ув’язнених за "надважкі злочини" зі США: Трамп вивчає можливість угоди
03:38
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що його адміністрація веде перемовини з російською та українською сторонами
02:59
Китай та США
"Це добре": Трамп відреагував на запровадження мит Китаєм на американський імпорт
02:30
Російські браконьєри завдали Азовському морю збитків на понад 4 млрд грн
02:13
нафтовий танкер
Росія придбала 230 європейських та американських танкерів за $6 млрд для "тіньового флоту", – розслідування
01:54
Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки на Донеччині, - DeepState
01:47
ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі пообіцяв ушосте відвідати Запорізьку АЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV