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"Залежить від волі сторін": нардеп Мережко припустив, хто може підписати угоду про рідкісноземельні мінерали

Дар'я Куркіна
24 лютого, 2025 понедiлок
14:55
Суспільство Олександр Мережко

Голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко припускає, що угоду між Україною та США про рідкісноземельні мінерали можуть підписати очільник МЗС Андрій Сибіга та американський держсекретар Марко Рубіо

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Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, де працює кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Мережко підкреслив, що "все залежить від волі сторін", які й визначають форму та зміст домовленості. 

"Тут можливі декілька варіантів. Насамперед у нас є закон про міжнародні договори, який регулює ці питання. У якому, наприклад, йдеться про те, що договори від імені України укладає президент. І, до речі, якщо подивитися на перелік тих договорів, які підлягають ратифікації парламенту, - то ті договори, які торкаються корисних копалин, відносяться до цього переліку, але якщо йдеться про міжнародний договір", - розповів він.

Нардеп пояснив, що в дипломатичній практиці можна укладати не лише міжнародний договір, а й політичну домовленість і політичну міжнародну угоду, які не потребують схвалення парламенту.

Однак Мережко наголосив: якщо йдеться про підписання міжнародного договору, що торкається права власності на корисні копалини (згідно з ст. 13 Конституції України, природні ресурси, зокрема корисні копалини, є власністю українського народу) - його треба ратифікувати, "і навіть може стояти питання необхідності проведення референдуму".

"Тобто форма, вид регулювання залежать від того, про що конкретно будуть домовлятися сторони, а на сьогоднішньому етапі я ще не можу сказати, як це буде регулюватися… Ця угода, наскільки я знаю, може бути підписана з одного боку міністром закордонних справ України, а з іншого - держсекретарем Марко Рубіо. Може бути такий варіант", - сказав голова Комітету ВР.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

Читайте також: Київ та Вашингтон ще працюють над текстом угоди про корисні копалини. Що не подобається Україні

24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів про угоду.
 

Теги:
Новини
Україна
МЗС
ВРУ
США
Андрій Сибіга
Марко Рубіо
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