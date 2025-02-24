"Залежить від волі сторін": нардеп Мережко припустив, хто може підписати угоду про рідкісноземельні мінерали

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, де працює кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Мережко підкреслив, що "все залежить від волі сторін", які й визначають форму та зміст домовленості.

"Тут можливі декілька варіантів. Насамперед у нас є закон про міжнародні договори, який регулює ці питання. У якому, наприклад, йдеться про те, що договори від імені України укладає президент. І, до речі, якщо подивитися на перелік тих договорів, які підлягають ратифікації парламенту, - то ті договори, які торкаються корисних копалин, відносяться до цього переліку, але якщо йдеться про міжнародний договір", - розповів він.

Нардеп пояснив, що в дипломатичній практиці можна укладати не лише міжнародний договір, а й політичну домовленість і політичну міжнародну угоду, які не потребують схвалення парламенту.

Однак Мережко наголосив: якщо йдеться про підписання міжнародного договору, що торкається права власності на корисні копалини (згідно з ст. 13 Конституції України, природні ресурси, зокрема корисні копалини, є власністю українського народу) - його треба ратифікувати, "і навіть може стояти питання необхідності проведення референдуму".

"Тобто форма, вид регулювання залежать від того, про що конкретно будуть домовлятися сторони, а на сьогоднішньому етапі я ще не можу сказати, як це буде регулюватися… Ця угода, наскільки я знаю, може бути підписана з одного боку міністром закордонних справ України, а з іншого - держсекретарем Марко Рубіо. Може бути такий варіант", - сказав голова Комітету ВР.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

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24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів про угоду.

