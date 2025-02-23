Повномасштабне вторгнення РФ ґрунтувалося на абсолютно недостовірних даних їхньої розвідки, - Буданов

Таку думку висловив очільник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони Кирило Буданов під час форуму "Україна. Рік 2025".

"Підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгнення і, по суті, 11-ї річниці війни між нами і Російською Федерацією, я хотів би озвучити цікаву річ. Вперше, скажімо так, майже під треті роковини війни вище керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді в 22-му році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це повний провал їхніх спеціальних розвідувальних служб", - сказав він.

Кирило Буданов зауважив, що російські аналітики опиралися на неправдиві дані про те, як швидко зможуть захопити Україну. Що їм, врешті, не вдалося.

"Базуючись на абсолютно неправдивих даних, їхні аналітики робили, цілком зрозуміло, ненормальні висновки, які призвели до того, що спочатку Російська Федерація, розпочинаючи спеціальну воєнну операцію, насправді мріяла за термін, так званий 3 + 10 - за три доби зайти в Київ і не пізніше ніж на 10-ту добу після цього погасити спалахи спротиву по країні, якщо б вони взагалі були. Зрештою, це все вилилось в повномасштабну війну, якої завтра, дасть Бог, вже будуть треті роковини в нас", - зазначив очільник ГУР.