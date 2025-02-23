Буданов про можливу атаку РФ 24 лютого: "Бомбардувальники завантажені"
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився щодо ймовірності масованого ракетного удару з боку Росії в третю річницю повномасштабного вторгнення
Про це він заявив перед початком форуму "Україна. Рік 2025", передає Obozrevatel.ua.
За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки.
"Бомбардувальники завантажені - єдине, що можу вам сказати", – заявив очільник ГУР.
Однак більш детальної інформації про конкретні загрози чи плани російських військ Буданов не надав.
- Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов припустив, що припинення вогню в Україні може статися вже у 2025 році.
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