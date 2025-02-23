Буданов про можливу атаку РФ 24 лютого: "Бомбардувальники завантажені"

Про це він заявив перед початком форуму "Україна. Рік 2025", передає Obozrevatel.ua.

За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки.

"Бомбардувальники завантажені - єдине, що можу вам сказати", – заявив очільник ГУР.

Однак більш детальної інформації про конкретні загрози чи плани російських військ Буданов не надав.