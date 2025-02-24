Суд розглядатиме скаргу на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна у закритому режимі
У Київському апеляційному суді в понеділок, 24 лютого, розпочався розгляд скарги на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна
Про це повідомив з зали суду кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.
Суд задовольнив клопотання прокурорів про проведення закритого засідання. Під крики "ганьба" із зали судового засідання вивели вільних слухачів і пресу.
Сьогодні, 24 лютого, суд розглядає скаргу адвокатів на застосування до генерала Галушкіна найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без права на внесення застави.
Перед початком засідання біля будівлі та у приміщенні суду зібралися громадяни, які прийшли підтримати генерала. У руках люди тримали плакати з написами "Руки геть від ЗСУ".
Підозра генералові Галушкіну: про що йдеться
- 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.
- Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна. Згодом повідомили, що за генерала внесли заставу.
- Утім при виході з СІЗО 22 січня генералу Галушкіну вручили нову підозру. У ДБР заявили, що Бюро разом із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та затримали комбата. ДБР заявило, що Галушкіну оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмову діяти зброєю.
- 24 січня Печерський районний суд Києва обрав Юрію Галушкіну запобіжний захід за новою підозрою - тримання під вартою 60 днів із наданням медичної допомоги, але без права внесення застави.
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