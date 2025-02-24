Суд розглядатиме скаргу на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна у закритому режимі

Про це повідомив з зали суду кореспондент Еспресо Артем Лагутенко.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про проведення закритого засідання. Під крики "ганьба" із зали судового засідання вивели вільних слухачів і пресу.

Сьогодні, 24 лютого, суд розглядає скаргу адвокатів на застосування до генерала Галушкіна найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без права на внесення застави.

Перед початком засідання біля будівлі та у приміщенні суду зібралися громадяни, які прийшли підтримати генерала. У руках люди тримали плакати з написами "Руки геть від ЗСУ".

Підозра генералові Галушкіну: про що йдеться