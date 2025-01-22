За бригадного генерала Галушкіна, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році, внесли заставу 5 млн грн
За комбата й колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна внесли заставу у 5 млн грн: його підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року
Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на адвоката Галушкіна.
Бригадного генерала взяли під варту у вівторок, 21 січня.
"За генерала Галушкіна внесли заставу у п'ять мільйонів гривень, розповів Суспільному його адвокат Величко. Ім'я застоводавця не називають", - йдеться в повідомленні.
- У вівторок, 21 січня, у Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним, яких підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Фігурантів взяли під варту.
- Наступного дня Петро Порошенко заявив, що готовий внести заставу за бригадного генерала Юрія Галушкіна.
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