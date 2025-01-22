За бригадного генерала Галушкіна, якого підозрюють у неналежній обороні Харківщини у 2024 році, внесли заставу 5 млн грн

Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на адвоката Галушкіна.

Бригадного генерала взяли під варту у вівторок, 21 січня.

"За генерала Галушкіна внесли заставу у п'ять мільйонів гривень, розповів Суспільному його адвокат Величко. Ім'я застоводавця не називають", - йдеться в повідомленні.