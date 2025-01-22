Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна

"Мене обурив арешт бойового генерала, повного кавалера ордена Богдана Хмельницького Юрія Алімовича Галушкіна, якого добре знаю ще з оборони Києва взимку 2022 року. Це дуже схоже на пошук "стрілочників" замість справедливого покарання тих, хто "прос*ав" підготовку до війни і продовжує розкрадати державний бюджет на військових закупівлях", – зауважив Петро Порошенко.

"Бойові офіцери у кайданках – це точно демотивує фронтових командирів. Це не додає нам стійкості, а ворог нікуди не подівся", – наголошує Порошенко.

"Цими днями отримую численні звернення від військових з проханням допомоги генералу. Тому пропоную внести заставу за Юрія Галушкіна. Так само, як ми витягнули з СІЗО генералів Марченка і Павловського", – нагадав п’ятий Президент.

"Адвокати бригадного генерала Галушкіна можуть звернутися до нашої команди щодо необхідної інформації та процедур. Вкотре закликаю владу припинити атаки на внутрішню єдність і зайнятися зміцненням ЗСУ. Шлях до перемоги важкий, і нам потрібно обʼєднатися, а не призначати винних", – резюмує Порошенко.