Британія надасть Україні військову підтримку на £4,5 млрд і вводить найбільший від початку війни пакет санкцій проти РФ

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав під час онлайн-долучення до саміту "Підтримуй Україну", що триває сьогодні, 24 лютого, в Києві.

"У цей важливий момент, коли починаються перемовини, ми маємо спільно формувати фінальний результат. Росія не має в руках усі тузи в руках під час цієї війни, бо в України є сміливість захищати свою країну. Економіка Росії у великих проблемах, у неї також є втрачені території і війська", – наголосив Стармер.

Відтак він зазначив, що Україна потребує збільшення військової підтримки, до якої активно долучається Велика Британія.

"Британія надає 4,5 млрд фунтів (близько 5,55 млрд доларів США, - ред.) військової допомоги – більше, ніж будь-коли раніше. Також ми робимо все можливе, щоб навчити українські війська", – сказав він.

Окрім того, Стармер наголосив на важливості посилити економічний тиск на Росію.

"Маємо збільшити економічний тиск на Росію, щоб Путін був готовий не тільки говорити, а щоб він був готовий іти на поступки. Тому ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії від початку війни. Будемо тиснути на компанії Росії і Китаю, які мають військові компоненти", – сказав Стармер.

Він додав, що сьогодні обговорюватиме це питання на зустрічі з країнами G7: "Вважаю, що вони мають знизити ціни на нафту".

Прем'єр-міністр Великої Британії додав, що зараз є можливість закласти основні засади для тривалого миру. При цьому він переконаний, що задля тривалого миру Україна має бути за столом перемовин.

"Ми маємо вибудовувати суверенітет для України й потужні гарантії. Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні спільно з європейцями і правильними умовами. Надзвичайно важливо стримати РФ від вторгнення через кілька років. Зробимо все можливе, щоб отримати найкращий результат для України і для нас усіх", – зазначив він.