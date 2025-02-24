Британія надасть Україні військову підтримку на £4,5 млрд і вводить найбільший від початку війни пакет санкцій проти РФ
Велика Британія оголосила про ведення найбільшого пакета санкцій проти РФ від початку повномасштабної війни, а також про виділення для України великого пакета військової підтримки
Про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав під час онлайн-долучення до саміту "Підтримуй Україну", що триває сьогодні, 24 лютого, в Києві.
"У цей важливий момент, коли починаються перемовини, ми маємо спільно формувати фінальний результат. Росія не має в руках усі тузи в руках під час цієї війни, бо в України є сміливість захищати свою країну. Економіка Росії у великих проблемах, у неї також є втрачені території і війська", – наголосив Стармер.
Відтак він зазначив, що Україна потребує збільшення військової підтримки, до якої активно долучається Велика Британія.
"Британія надає 4,5 млрд фунтів (близько 5,55 млрд доларів США, - ред.) військової допомоги – більше, ніж будь-коли раніше. Також ми робимо все можливе, щоб навчити українські війська", – сказав він.
Окрім того, Стармер наголосив на важливості посилити економічний тиск на Росію.
"Маємо збільшити економічний тиск на Росію, щоб Путін був готовий не тільки говорити, а щоб він був готовий іти на поступки. Тому ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії від початку війни. Будемо тиснути на компанії Росії і Китаю, які мають військові компоненти", – сказав Стармер.
Він додав, що сьогодні обговорюватиме це питання на зустрічі з країнами G7: "Вважаю, що вони мають знизити ціни на нафту".
Прем'єр-міністр Великої Британії додав, що зараз є можливість закласти основні засади для тривалого миру. При цьому він переконаний, що задля тривалого миру Україна має бути за столом перемовин.
"Ми маємо вибудовувати суверенітет для України й потужні гарантії. Британія готова підтримувати це своїми військами в Україні спільно з європейцями і правильними умовами. Надзвичайно важливо стримати РФ від вторгнення через кілька років. Зробимо все можливе, щоб отримати найкращий результат для України і для нас усіх", – зазначив він.
- У треті роковини початку повномасштабної агресії РФ у Києві відбувається саміт "Підтримуй Україну" (Support Ukraine). У ньому беруть участь лідери країн-партнерів: обговорюють мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки для України.
- Під час саміту прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що його уряд у 2025 році спрямує один мільярд євро на допомогу Україні.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна надає новий пакет допомоги Україні. Туди, зокрема, увійшли бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе