У засіданні Ради взяли участь єврокомісари, члени Кабміну і представники країн ЄС
На третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну у пленарному засіданні Верховної Ради взяли участь, зокрема, представники Кабінету Міністрів, єврокомісари та представники держав ЄС
Про це з ВР повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
У понеділок, 24 лютого, до пленарного засідання ВРУ долучилися не лише народні депутати, а й члени Кабміну, єврокомісари, Рада церков та представники європейських країн.
У залі виконали духовний гімн України - "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галкос
- У понеділок, 24 лютого 2025 року, до столиці України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта та низка інших союзників.
- У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.
- Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.
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