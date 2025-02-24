Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У засіданні Ради взяли участь єврокомісари, члени Кабміну і представники країн ЄС

У засіданні Ради взяли участь єврокомісари, члени Кабміну і представники країн ЄС

Дар'я Куркіна
24 лютого, 2025 понедiлок
13:55
Суспільство

На третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну у пленарному засіданні Верховної Ради взяли участь, зокрема, представники Кабінету Міністрів, єврокомісари та представники держав ЄС

Зміст

Про це з ВР повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У понеділок, 24 лютого, до пленарного засідання ВРУ долучилися не лише народні депутати, а й члени Кабміну, єврокомісари, Рада церков та представники європейських країн.

У залі виконали духовний гімн України - "Боже великий, єдиний, нам Україну храни". 

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галкос

  • У понеділок, 24 лютого 2025 року, до столиці України прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта та низка інших союзників.
  • У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.
  • Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що у березні Європейський Союз виділить Україні 3,5 мільярда євро допомоги та посилить підтримку у забезпеченні енергетичної безпеки.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Кабмін
ЄС
Війна з Росією
підтримка України
Читайте також:
Карта бойових дій за 12-19 лютого
Автор Ірена Моляр
20 лютого, 2025 четвер
Росіяни до початку мирних перемовин спробують взяти під контроль чотири промислові міста, які зараз під контролем ЗСУ, - Снєгирьов
Автор Олег Постернак
23 лютого, 2025 неділя
Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом
Папа Римський Франциск
Автор Марія Науменко
21 лютого, 2025 п'ятниця
"Вставав поснідати": Ватикан повідомив, що стан госпіталізованого Папи Франциска поліпшився
Київ
+2.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
24 лютого
15:13
Кір Стармер та Емманюель Макрон
Макрон і Стармер під час візитів у США намагатимуться переконати Трампа не продовжувати переговори з РФ, - Times
15:11
Наталка Діденко
Уночі -16 °C, вдень +8 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на 25 лютого
14:55
Олександр Мережко
"Залежить від волі сторін": нардеп Мережко припустив, хто може підписати угоду про рідкісноземельні мінерали
14:41
Оновлено
Російський удар по Цупівці
Цупівка на Харківщині зазнала наймасштабніших руйнувань від 2022 року: четверо поранених, під завалами може бути чоловік
14:36
Данія
Данія виділяє близько €268 млн на озброєння України
14:30
Звільнені з полону оборонці Азовсталі Чечелюк, Ісенаджиєв, Шастун і Бевз, знялися у кліпах Міші Скорпіона
14:15
Ірландія
Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО
14:13
Норвегія
Норвегія виділить по €300 млн для української енергетики та інвестицій у промисловість
14:07
OPINION
Про "нові" цінності США та Україну
13:59
Україна Британія
Британія надасть Україні військову підтримку на £4,5 млрд і вводить найбільший від початку війни пакет санкцій проти РФ
13:49
Сара Вагенкнехт
Пропутінський "Альянс Сари Вагенкнехт" заявив про намір оскаржити результати виборів у Німеччині
13:42
На війні загинув військовий і актор Олексій Самойленко
13:29
Новини компаній
Українські військові розробки під прицілом: чому китайський компонент – це небезпека та як з цим борються українські мілітарні компанії
13:27
PR
FIRST українка на крилах літака: Людмила Куклишин встановила національний рекорд
13:25
Ольга Стефанішина
Угода про рідкісноземельні мінерали: Стефанішина заявила, що Україна та США перебувають на фінальній стадії перемовин
13:25
Іспанія
Іспанія цьогоріч виділить €1 млрд на допомогу Україні
13:19
Вихваляли Путіна й поширювали антисемітські заклики: СБУ викрила двох кліриків УПЦ МП
13:10
Антоніу Кошта
Єврорада проведе засідання 6 березня: обговорять підтримку України й посилення оборони ЄС
13:01
Інтерв’ю
Володимир Бірчак, сержант бригади Нацгвардії "Хартія"
Сержант бригади Нацгвардії "Хартія" Бірчак: ТЦК виконують роботу, яка потрібна військовим на фронті, бо без людей все посиплеться
12:56
Оновлено
суд, генерал Галушкін
Суд розглядатиме скаргу на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна у закритому режимі
12:52
Сі Цзіньпін і путін
Путін і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
12:36
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Бойові машини піхоти, тренажери для F-16, боєприпаси: Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні
12:19
Каллас відвідає Вашингтон, де говоритиме про Україну
12:17
Президент Литви Гітанас Науседа
"Пропоную дату 1 січня 2030 року": Науседа зазначив, що варто прискорити вступ України до ЄС 
12:10
Гільдія кіноакторів США оголосила переможців SAG Awards 2025, найбільше нагород зібрав "Шьоґун"
12:04
OPINION
Зеленський на пресконференції: США залишаються союзником України
11:48
Зеленський: Кроком до завершення війни має стати обмін полоненими. Ми готові до обміну "всіх на всіх"
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо це принесе мир, і відмовився від угоди зі США щодо мінеральних ресурсів. Акценти світових ЗМІ 24 лютого
11:31
Фінляндія
Фінляндія виділяє €4,5 млн на підтримку України
11:20
вокаліст гурту U2 Боно
U2 звернулися до українців у третю річницю повномасштабного вторгнення, цитуючи Шевченка
11:14
Україна ЄС
Глава Єврокомісії: у березні Україна отримає новий пакет допомоги від ЄС на €3,5 млрд
11:09
ООН
Які наслідки відмови США підтримати резолюцію щодо України в ООН: пояснення юриста
10:58
Оновлено
Антоніу Кошта і Урсула фон дер Ляєн
До Києва прибули фон дер Ляєн, Трюдо та лідери інших країн-союзників, які беруть участь у саміті Support Ukraine
10:55
Огляд
Джозев Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
Усик отримав двох нових суперників, а збірна Канади з хокею помстилася США. Головні новини світового спорту за тиждень
10:46
електроенергія
Енергетики відновили живлення для понад 33 тис. споживачів: ситуація в енергосистемі 24 лютого
10:43
"Уламки з-під Авдіївки. Замість казок сину": у Відні презентували книжку військового медика Олександра Гоменюка
10:40
Оновлено
У російське генконсульство у Марселі кинули коктейлі Молотова: стався вибух, - ЗМІ
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 лютого: скільки коштують долар та євро
10:16
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог шукає шпаринки в нашій обороні, а на Курщині має певні здобутки, - Згурець
10:12
росія, санкції
Під обмеження потрапили банки, флот і медіа: Євросоюз затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV