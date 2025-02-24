У засіданні Ради взяли участь єврокомісари, члени Кабміну і представники країн ЄС

Про це з ВР повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

У понеділок, 24 лютого, до пленарного засідання ВРУ долучилися не лише народні депутати, а й члени Кабміну, єврокомісари, Рада церков та представники європейських країн.

У залі виконали духовний гімн України - "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галкос