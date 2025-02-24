Глава Єврокомісії: у березні Україна отримає новий пакет допомоги від ЄС на €3,5 млрд

Про це вона заявила на Міжнародному саміті у Києві 24 лютого.

Президентка Єврокомісії наголосила, що війна в Україні є не лише внутрішньою справою країни, а й доленосним питанням для всієї Європи та світу. Вона нагадала, що головною метою Росії залишається капітуляція України, що може мати небезпечні наслідки для міжнародної безпеки.

Європейський Союз продовжує активно підтримувати Україну, виділивши на допомогу вже 134 мільярди євро. Крім того, завдяки Українському фонду та кредиту G7, було закрито бюджетний дефіцит України на 2025 рік.

"Можу анонсувати, що вже в березні надійде новий платіж Україні в 3,5 млрд євро", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що паралельно ЄС прискорить негайну доставку зброї та боєприпасів. За її словами, саме це буде в центрі роботи Єврокомісії найближчими тижнями.

Крім того, президентка Європейської комісії анонсувала пакет з енергетичної безпеки України, який охоплює інтеграцію ринку електроенергії України та Молдови з європейським ринком і розвиток відновлюваних джерел енергії.

"Усі ці зусилля призведуть до більшої енергетичної безпеки як для України, так і для Європейського Союзу", - сказала фон дер Ляєн.