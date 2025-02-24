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Під обмеження потрапили банки, флот і медіа: Євросоюз затвердив 16-й пакет санкцій проти Росії

Світлана Кравченко
24 лютого, 2025 понедiлок
10:12
Війна з Росією росія, санкції

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ

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Про це йдеться на сайті Євроради.

Як зазначила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, новий раунд санкцій спрямований не лише проти російського тіньового флоту, але й проти тих, хто підтримує експлуатацію небезпечних нафтових танкерів, контролерів відеоігор, які пілотують безпілотники, банків, які обходять санкції ЄС, і пропагандистських ЗМІ, які поширюють брехню.

Так, Європейська Рада погодила значний пакет з 83 пунктів, який складається з 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Рада встановила два нових критерії, які дозволять ЄС запроваджувати обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які володіють або експлуатують судна тіньового флоту диктатора Володимира Путіна, а також тих, хто підтримує або отримує вигоду від російського військово-промислового комплексу.

До санкційного списку додали 74 судна з третіх країн, що належать до тіньового флоту РФ. Загалом під санкціями вже 153 судна.

ЄС вперше вводить заборону на транзакції з кредитними та фінансовими установами, створеними за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС) центрального банку Росії. Крім того, Рада вирішила поширити заборону на надання спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

До санкційного списку додали 53 суб'єкти, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Третина з них – російські, решта розташовані в Китаї, Індії, Казахстані, Сінгапурі, ОАЕ та Узбекистані й допомагали обходити торгівельні обмеження або постачали компоненти для БПЛА та ракет.

ЄС розширив перелік заборонених товарів, які сприяють розвитку російської оборонної промисловості. До нього додали хімічні прекурсори, програмне забезпечення для верстатів ЧПУ, сполуки хрому та контролери для БПЛА. Також введено додаткові обмеження на експорт хімікатів, пластмас, каучуку та імпорт російського алюмінію.

Крім того, було призупинено ліцензії на мовлення в ЄС восьми російських ЗМІ, які перебувають під постійним контролем російського керівництва, і заборонити їм транслювати свій контент. Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі дронів, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до РФ, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. 

Також ЄС посилює чинну заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, в тому числі транзитом, операторами ЄС, які на 25% або більше належать російським фізичним або юридичним особам. Нове положення забороняє будь-які зміни в структурі капіталу автотранспортних підприємств, які можуть призвести до збільшення частки, що належить російській фізичній або юридичній особі, понад 25%.

Погоджений сьогодні пакет заходів накладає подальші обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов'язаного з розвідкою нафти й газу. Крім того, вона розширює заборону на надання товарів, технологій та послуг для завершення проєктів з видобутку сирої нафти в Росії, таких як нафтовий проєкт "Восток".

Рада також забороняє надання послуг з тимчасового зберігання російської нафти та нафтопродуктів на території ЄС, незалежно від закупівельної ціни нафти та кінцевого призначення цих продуктів.

До того ж сьогоднішній пакет включає додаткові обмежувальні заходи щодо Білорусі, які відображають торгівельні санкції, узгоджені проти РФ, а також обмеження щодо продажу або надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і криптовалютних гаманців, а також транспортних перевезень.

Також Рада запровадила новий критерій включення до переліку осіб, організацій або органів, які підтримують або отримують вигоду від військово-промислового комплексу Білорусі.

  • Цього ж дня Нова Зеландія оголосила про нові санкції проти РФ і підтримку відновлення України. А також про найбільший з початку великої війни пакет антиросійських санкцій заявила і Австралія.


 

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санкції проти Росії
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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