Австралія запровадила проти РФ найбільший пакет санкцій з лютого 2022 року

Про це йдеться на сайті австралійського прем'єр-міністра.

"Австралія з першого дня чітко заявила, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні австралійський уряд запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій, запроваджений Австралією з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Загалом країна вводить понад 1400 нових санкцій. Як зазначається, вони спрямовані проти осіб, які підтримують окупаційні адміністрації РФ на сході України й в Криму, включно з так званими міністрами, суддями і прокурорами, а також особами, відповідальними за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.

Санкції також спрямовані проти осіб та організацій, причетних до поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

До того ж під санкції потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, і ті, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів по всьому світу.

Австралія вкотре закликала Росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом. В уряді висловили сум з приводу загибелі громадян і захисників України через жорстокість Росії.