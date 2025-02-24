Австралія запровадила проти РФ найбільший пакет санкцій з лютого 2022 року
До третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія оголосила про найбільший з початку великої війни пакет антиросійських санкцій
Про це йдеться на сайті австралійського прем'єр-міністра.
"Австралія з першого дня чітко заявила, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні австралійський уряд запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій, запроваджений Австралією з лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Загалом країна вводить понад 1400 нових санкцій. Як зазначається, вони спрямовані проти осіб, які підтримують окупаційні адміністрації РФ на сході України й в Криму, включно з так званими міністрами, суддями і прокурорами, а також особами, відповідальними за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.
Санкції також спрямовані проти осіб та організацій, причетних до поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.
До того ж під санкції потрапили об'єкти в оборонному, транспортному та фінансовому секторах Росії, і ті, хто поширює дезінформацію з метою підриву України та урядів по всьому світу.
Австралія вкотре закликала Росію негайно припинити війну і повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом. В уряді висловили сум з приводу загибелі громадян і захисників України через жорстокість Росії.
- Цього ж дня міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції проти РФ і підтримку відновлення України.
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