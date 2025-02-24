Нова Зеландія посилила санкції проти Росії

Про це пишуть Stuff і Times.co.nz.

Пітерс наголосив, що незаконне вторгнення Росії принесло три роки руйнувань для українського народу, навколишнього середовища та інфраструктури.

За його словами, додаткові санкції від Нової Зеландії будуть спрямовані проти 52 фізичних і юридичних осіб, причетних до військово-промислового комплексу РФ, її енергетичного сектору, підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії, а також примусового переселення або перевиховання українських дітей.

Пітерс також оголосив про додатковий внесок у розмірі 3 млн доларів у Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України під управлінням Світового банку.

"Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ", - зазначив посадовець.

За словами глави МЗС Нової Зеландії, у відповідь на війну Росії проти України уряд країни вже:

ухвалив закон про санкції щодо Росії, згідно з яким запроваджено санкції, спрямовані проти Володимира Путіна та ключових членів його найближчого оточення, вищого керівництва Ради безпеки РФ, усіх членів Державної думи та Ради федерації, усіх міністрів та губернаторів тощо;

заборонив для всіх російських і білоруських урядових та військових літаків і суден в'їжджати на територію Нової Зеландії;

запровадив 35% мито на весь російський імпорт до Нової Зеландії;

заборонив імпорт російської нафти, газу та вугілля тощо.

Закон про санкції проти Росії, який набув чинності через місяць після вторгнення в березні 2022 року, означає, що Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб, а також низку торгівельних заходів.