Нова Зеландія посилила санкції проти Росії
До третьої річниці російського вторгнення в Україну міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції проти РФ і підтримку відновлення України
Про це пишуть Stuff і Times.co.nz.
Пітерс наголосив, що незаконне вторгнення Росії принесло три роки руйнувань для українського народу, навколишнього середовища та інфраструктури.
За його словами, додаткові санкції від Нової Зеландії будуть спрямовані проти 52 фізичних і юридичних осіб, причетних до військово-промислового комплексу РФ, її енергетичного сектору, підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії, а також примусового переселення або перевиховання українських дітей.
Пітерс також оголосив про додатковий внесок у розмірі 3 млн доларів у Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України під управлінням Світового банку.
"Фонд підтримує уряд України в підтримці послуг, проведенні заходів з надання допомоги, а також у плануванні та реалізації відновлення, реконструкції та реформ", - зазначив посадовець.
За словами глави МЗС Нової Зеландії, у відповідь на війну Росії проти України уряд країни вже:
- ухвалив закон про санкції щодо Росії, згідно з яким запроваджено санкції, спрямовані проти Володимира Путіна та ключових членів його найближчого оточення, вищого керівництва Ради безпеки РФ, усіх членів Державної думи та Ради федерації, усіх міністрів та губернаторів тощо;
- заборонив для всіх російських і білоруських урядових та військових літаків і суден в'їжджати на територію Нової Зеландії;
- запровадив 35% мито на весь російський імпорт до Нової Зеландії;
- заборонив імпорт російської нафти, газу та вугілля тощо.
Закон про санкції проти Росії, який набув чинності через місяць після вторгнення в березні 2022 року, означає, що Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб, а також низку торгівельних заходів.
- Раніше ЗМІ також писали, що Велика Британія 24 лютого оголосить про запровадження "найбільшого пакета" санкцій проти Росії.
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